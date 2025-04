Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ in vé câu cá: Báo cáo Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày 8.4, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, Ban có báo cáo gửi Tỉnh ủy Cà Mau liên quan đến vụ việc Vườn quốc gia U Minh Hạ (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) tự in và phát hành vé dịch vụ câu cá khi chưa được cơ quan thuế chấp thuận.

Vé câu cá dịch vụ do Vườn quốc gia U Minh Hạ in và phát hành ở 3 thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024 và cuối năm 2024 ẢNH: G.B

Trước đó, PV Thanh Niên đã thu thập được nhiều vé dịch vụ câu cá do Vườn quốc gia U Minh Hạ phát hành, với thời điểm in từ cuối năm 2023, đầu năm 2024 và cả cuối năm 2024. Điều này hoàn toàn trái ngược với báo cáo số 21/BC-VQG (ngày 5.2.2025) và số 30/BC-VQG (ngày 13.2.2025) của đơn vị, trong đó khẳng định chỉ in và phát hành 1.600 vé tạm thu từ ngày 16.11.2024 đến 11.12.2024.

Theo báo cáo này, Vườn quốc gia U Minh Hạ khẳng định đã sử dụng 1.534 vé trong số 1.600 vé tự in, còn lại 66 vé chưa dùng đã bị hủy và lưu trữ tại đơn vị. Đến ngày 12.12.2024, đơn vị bắt đầu áp dụng vé điện tử theo quy định và chấm dứt việc phát hành vé tự in.

Cơ quan thuế tỉnh Cà Mau xác định hành vi tự in và phát hành vé dịch vụ của Vườn quốc gia U Minh Hạ là vi phạm quy định Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cũng như vi phạm luật Quản lý thuế do hóa đơn giấy đã bị bãi bỏ toàn quốc từ tháng 7.2022.

Ngày 7.2.2025, Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã làm việc với lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ, yêu cầu hủy toàn bộ vé tự in chưa sử dụng và tiến hành xác minh, xử lý theo quy định. Trong khi đó, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cũng đã có văn bản khẳng định việc tự in vé dịch vụ câu cá của đơn vị là không đúng quy định hiện hành.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, làm rõ những dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.