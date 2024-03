Vụ xe cấp cứu bị cháy ở bãi xe tại TP.HCM: Xe cấp cứu 'chui'

Ngày 6.3, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, Thanh tra Sở Y tế đã và đang tiến hành xác minh, làm rõ pháp lý của chiếc xe cấp cứu (BS: 51B - 602.29) bốc cháy trong khi đang đậu tại bãi giữ xe (700 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10) trưa 5.3.



Theo đó, ông L.T.T (29 tuổi, ngụ Phú Yên) là tài xế và chủ sở hữu của chiếc xe trên. Theo lời của ông T., ông mua chiếc xe cấp cứu này từ ông N.V.H và bà D.T.T.T khoảng 6 tháng trước nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Xe thường xuyên đậu tại nhà ông T. ở Phú Yên để vận chuyển người bệnh. Thỉnh thoảng, có người bệnh xuất viện ở TP.HCM liên hệ thì ông sẽ đưa xe từ Phú Yên vào TP.HCM để đón về nhà.

Chiếc xe cấp cứu, vận chuyển bệnh hoạt động "chui" tại TP.HCM trước khi cháy SỞ Y TẾ TP.HCM

Khoảng hơn 12 giờ ngày 5.3, khi ông đang vặn van kiểm tra lượng ô xy trong bình đặt trong xe cấp cứu tại bãi giữ xe thì đột ngột phát ra tiếng nổ và bốc cháy. Ông T. bị bỏng 2 tay và mặt.

Ông T. còn cung cấp hình ảnh các giấy tờ liên quan đến xe, gồm: hợp đồng ủy quyền giữa ông N.V.H và bà D.T.T.T với ông T., giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (BS: 51B - 602.29) do ông N.V.H làm chủ, giấy chứng nhận kiểm định, và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do Phòng CSGT Công an TP.HCM cấp cho Công ty TNHH 115 Xuyên Á, ngày 27.12.2023.

Tuy nhiên, ông T. xác nhận xe chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh.

Chiếc xe cấp cứu "chui" cháy trơ khung C.T.V

Liên quan đến Công ty TNHH 115 Xuyên Á, ngày 20.9.2022, Sở Y tế TP.HCM đã cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 09165 với loại hình "cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh", địa điểm kinh doanh tại 170 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM. Nhưng Sở Y tế chỉ cấp phép hoạt động đối với 2 xe cứu thương (BS: 51B - 225.51 và 51B - 511.48).

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vi phạm trong việc vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong trường hợp này.