Vụ xe khách tông hàng loạt xe máy ở Long An: 2 người tử vong

Liên quan vụ xe khách tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt, sáng 7.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức (Long An) cho biết, 2 người đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức đang tạm giữ tài xế là ông T.K.T (64 tuổi, ở xã Hiệp Thạnh, H.Châu Thành, Long An).

Xe khách dừng lại sau khi cán lên xe máy B.B

Sau khi xe khách tông 8 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, nạn nhân N.D.K (21 tuổi, ở P.4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) bị thương nặng nhất và tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Đến tối 6.6, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) xác nhận nạn nhân khác là D.K (33 tuổi, ở xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) cũng đã tử vong.

Các nạn nhân: N.T.H (35 tuổi, ở H.Bình Chánh, TP.HCM), Đ.T.H.L (40 tuổi, ở P.4, TP.Tân An, Long An), P.T.H.T (17 tuổi), T.C.T (58 tuổi) và H.D.K (26 tuổi, cùng ở xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức), N.T.Đ (38 tuổi, ở xã Tân Bình, H.Tân Trụ, Long An) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 6.6, xe khách BS 63B-000.63 chạy trên QL1 theo hướng TP.HCM về Long An. Khi đến ngã tư Bình Nhựt (QL1, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An), xe này bất ngờ tông liên tiếp 8 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Theo thông tin ban đầu từ Công an H.Bến Lức, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do xe khách bị mất thắng. Đây là xe 28 chỗ ngồi, sản xuất năm 2006. Tài xế được xác định âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn.