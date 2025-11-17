Vụ xe máy ngã dúi dụi vì bùn nhão: Nhà thầu metro Hà Nội nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên sáng 17.11, một cán bộ thuộc liên danh nhà thầu Hyundai (Hàn Quốc) - Ghella (Ý), đơn vị thi công hầm ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, cho biết ngay sau khi nắm bắt được thông tin bùn nhão xuất hiện trên phố Tôn Đức Thắng (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), phía nhà thầu đã lập tức cử kỹ sư đến hiện trường.

Bùn nhão xuất hiện trên đường khiến người đi xe máy ngã dúi dụi ẢNH: HỮU THẮNG - VIÊN MINH

Kết quả ghi nhận tại hiện trường bước đầu xác định, vật liệu rơi vãi trên phố Tôn Đức Thắng (gần nút giao với đường Nguyễn Thái Học) không phải là bùn bắt nguồn từ dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đang thi công.

Cạnh đó, phía nhà thầu đã tiến hành xác minh với tất cả tài xế chở vật liệu cho dự án thì không có xe nào chạy qua tuyến đường này.

"Các xe chạy tuyến đường cố định từ hố bùn của dự án ra ngoài bãi tập kết đi theo trục đường Nguyễn Chí Thanh. Tối qua 16.11, kỹ sư có mặt tại hiện trường đã thông báo với cơ quan chức năng các nội dung liên quan. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thêm cơ quan chức năng liên hệ nhà thầu để xác minh, làm rõ thêm", vị cán bộ cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối muộn 16.11, tại khu vực gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, nhiều người đi xe máy ngã dúi dụi vì bùn nhão xuất hiện trên mặt đường.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội) phân luồng giao thông và hướng dẫn người đi đường di chuyển an toàn, tránh trượt ngã. Sau đó, Đội Cảnh sát giao thông số 3 tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân bùn nhão xuất hiện trên phố Tôn Đức Thắng.

Vụ việc trên sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, bùn nhão xuất hiện có thể là do nơi đây gần khu vực thi công hầm ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao dài 8,5 km (Nhổn - Cầu Giấy), đoạn đi ngầm dài 4 km (Cầu Giấy - ga Hà Nội).

Dự án khởi công từ năm 2009, từng đặt mục tiêu hoàn thành vào 2015 nhưng nhiều lần điều chỉnh tiến độ. Ngày 8.8.2024, đoạn trên cao bắt đầu vận hành thương mại, toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Kể từ khi thi công hạng mục đào hầm ngầm đến nay, dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã 6 lần gây ra sự cố suối bùn phun trào dọc tuyến phố Giang Văn Minh, Cát Linh.