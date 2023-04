Vụ xe tải lật vào vách núi ở Phú Yên: Tài phụ kể lại tai nạn

Sáng 4.4, ông Phạm Đình Công, Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, đã đi kiểm tra thực tế địa điểm xảy ra vụ xe tải lật vào vách núi tại Km 03 + 700 trên tuyến đường ĐT 643, đoạn qua thôn Phú Long (xã An Mỹ, H.Tuy An, Phú Yên) và thăm, hỗ trợ cho những nạn nhân trong vụ tai nạn này.



Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 3.4 khiến 4 người chết và 5 người bị thương.



Nỗ lực đưa nạn nhân bị tử vong ra khỏi xe tải bị lật ĐỨC HUY

Lời kể của tài phụ

Theo anh N.L.G (33 tuổi, ở Quảng Bình), phụ xe, sau khi bốc dưa xong, xe tải BS 73H - 009.42 chở đầy dưa hấu do tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, trú xã Mỹ Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển, trên cabin xe có 9 người, xe chạy theo đường ĐT643 để vào QL1.

Anh N.L.G mệt nên nằm ngủ ở giường phía sau. Khi nghe hô hoán mất thắng, anh G. tỉnh dậy, kéo thắng tay nhưng không còn tác dụng. Tài xế điều khiển xe tải qua 2 đoạn cua để tìm đường lánh nạn tầm 2 phút.

"Lúc này, do xe đang xuống dốc, tốc độ chạy nhanh quá nên không thể về số được. Vì thế, tài xế quyết định cho xe dựa vào vách núi, chứ nếu rẽ phải thì xe sẽ lao xuống vực", anh G. kể lại.

Ông Phạm Đình Công, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, kiểm tra thực tế vị trí xảy ra vụ tai nạn ĐỨC HUY

Theo anh G., xe tải BS 73H - 009.42 trong vụ tai nạn được sản xuất vào năm 2018 nên xe chạy bình thường.

Anh G. tâm sự: "Chuyện hư hỏng máy móc xe xảy ra lúc nào thì không thể biết được. Nhưng nếu đoạn đó mà có đường lánh nạn thì hậu quả vụ tai nạn xảy ra sẽ ít hơn".

Kiến nghị xử lý điểm đen

Thượng tá Nguyễn Tâm Niệm, Phó trưởng Công an H.Tuy An, đã ký văn bản gửi Ủy ban ATGT tỉnh Phú Yên và Sở GT-VT tỉnh Phú Yên kiến nghị thực hiện các giải pháp xử lý điểm đen tại Km 03 + 700 trên tuyến đường ĐT643, đoạn qua thôn Phú Long.

Theo thương tá Niệm, từ ngày 15.12.2022 - 3.4.2023, trên tuyến đường ĐT 643 đoạn từ Km 03 + 700 đến Km 03 + 750 (thuộc thôn Phú Long và thôn Tân Lập, xã An Mỹ) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 6 người tử vong, 5 người bị thương và thiệt hại về tài sản.

"Căn cứ vào điều 4, điều 5 của Thông tư số 26/TT-BGTVT ngày 20.7.2012 của Bộ GT-VT quy định về xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác thì vị trí này được xác định là điểm đen tai nạn giao thông và còn tồn tại những bất hợp lý về tổ chức giao thông", ông Niệm nói.

Vết thắng kéo của xe tải chở dưa trước khi xảy ra tai nạn ĐỨC HUY

Công an H.Tuy An kiến nghị Sở GT-VT tỉnh Phú Yên thực hiện một số biện pháp xử lý điểm đen tại vị trí này, như: sơn sửa lại và bổ sung gờ giảm tốc; lắp đặt thêm hệ thống biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và cắm biển báo giới hạn tốc độ trên tuyến đường ĐT 643, đoạn từ Km + 00 (thuộc thôn Phú Long) đến Km 18 (thuộc thôn Kim Sơn, xã An Mỹ).

Hiện trường tai nạn thảm khốc lật xe dưa hấu ở Phú Yên khiến 4 người chết

Ông Phạm Đình Công, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết trên đoạn đường này đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 5 người bị thương nên căn cứ vào quy định thì vị trí này đã xác định là điểm đen về giao thông và phải được xử lý đảm bảo ATGT.