Vua bếp 'Yan Can Cook' trở lại Việt Nam, tiết lộ cuộc sống ở tuổi U.80

Ông Martin Yan trong buổi giao lưu hôm 28.2 BTC

Hôm 28.2, ông Martin Yan bắt đầu chuyến công tác tại Việt Nam bằng một buổi gặp gỡ với báo chí về một sự kiện thiện nguyện. Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm đầu bếp Mỹ gốc Hoa trở lại mảnh đất hình chữ S, ông hào hứng chia sẻ về đam mê ẩm thực, những chuyến đi khắp Việt Nam trong quá khứ và lịch trình trong những ngày sắp tới.



Ở tuổi 76, đầu bếp Martin Yan vẫn khỏe khoắn, dẻo dai và tràn đầy năng lượng. Ông chia sẻ mình làm việc mỗi ngày và khi gắn liền với đam mê, bản thân không bao giờ cảm thấy chán chường hay mệt mỏi, hiện lịch làm việc của ông đã có đến tháng 10.2024. Chef Yan chia sẻ ông làm việc hăng say vì đó là đam mê, sở thích và một phần của cuộc đời. Ông Martin Yan tâm sự ở tuổi này, ông vẫn khiến bản thân bận rộn với việc không ngừng học tập, tích lũy kiến thức, trải nghiệm. Đầu bếp gốc Quảng Đông vẫn đam mê đi nhiều nơi trên thế giới, học hỏi từ những đầu bếp khác nhau về văn hóa, ẩm thực của họ để làm giàu cho tri thức của mình.

Đầu bếp gốc Quảng Đông say sưa giới thiệu về cuốn sách nấu ăn mới BTC

Bên cạnh việc nấu ăn, ra mắt sách về ẩm thực, đầu bếp U.80 tích cực tham gia các hoạt động từ thiện tại Mỹ - nơi ông đang sinh sống cũng như một số nước khác, trong đó có Việt Nam. Trong chuyến đi lần này, toàn bộ các hoạt động của ông Yan đều dành cho hoạt động thiện nguyện.

Đầu bếp Martin Yan cũng tâm sự trong quãng thời gian này, tư duy ẩm thực của bản thân có sự cân đối giữa thực phẩm chay và thực phẩm mặn. Với ông, sử dụng những món rau củ bổ dưỡng được chế biến đơn giản, ít gia vị như xào, luộc, hấp trong bữa ăn hằng ngày giúp giữ gìn sức khỏe của mình tốt hơn và việc này không hề ảnh hưởng đến sự sáng tạo của ông trong ẩm thực hay tham gia các chương trình giao lưu ẩm thực.



Ông Martin Yan tham gia chương trình kết hợp ẩm thực - âm nhạc để quyên góp từ thiện vào ngày 5.3 tới BTC

Chia sẻ về lịch trình tại Việt Nam trong những ngày tới, ông Martin Yan cho biết ngày 29.2, ông sẽ có mặt tại Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM để thăm hỏi, giao lưu. Ông đã từng đến nơi này để hỗ trợ hơn 5 năm trước, sau chuyến thăm này, ông có kế hoạch tổ chức chương trình để giúp đỡ các hoàn cảnh nơi đây. Những ngày sau đó, chef Yan có chương trình biểu diễn nghệ thuật ẩm thực tại Hồ Tràm, thăm nhà hàng chay của cố ca sĩ Phi Nhung… Đặc biệt, ngày 5.3, ông tham gia sự kiện kết hợp ẩm thực - âm nhạc để quyên góp từ thiện, đây cũng là mục đích chính trong chuyến trở lại Việt Nam của vị đầu bếp lừng danh này. Ngoài ra, ngôi sao chương trình Yan Can Cook cũng có kế hoạch trở lại Việt Nam vào quý 2 năm 2024 để tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam, ông Martin Yan bày tỏ: "Ẩm thực Việt không chỉ được yêu thích bởi mỗi người Việt Nam mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới. Bất cứ nơi nào bạn đi cũng sẽ có nhà hàng Việt Nam ở đó, như Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Mỹ... Và tôi biết rất nhiều chủ nhà hàng người Việt, chúng tôi lúc nào cũng đến đó ăn".

Ông Martin Yan yêu thích ẩm thực Việt BTC

Đầu bếp lừng danh chia sẻ ông yêu thích đồ ăn Việt vì giàu mùi vị, ngon miệng và tốt cho sức khỏe. "Đó là lý do bạn nhìn xung quanh sẽ thấy những người Việt Nam đều rất khỏe mạnh và ít bị béo phì. Đây cũng là lý do tôi yêu thích những món ăn Việt, từ các món cao cấp cho đến đồ ăn đường phố và những món truyền thống tinh túy như phở. Vì đi bất cứ đâu tôi đều thấy có đồ ăn Việt Nam nên tôi nghĩ ẩm thực Việt Nam không chỉ nổi tiếng với người Việt mà còn nổi tiếng khắp thế giới", ngôi sao Yan Can Cook chia sẻ. Ông cũng ấn tượng với món bánh mì, các món ẩm thực cung đình Huế. "Tôi nghĩ món Việt sẽ ngày càng phổ biến và phát triển hơn, càng nhiều người yêu thích hơn nữa", ông Yan nói thêm.

Ông Martin Yan cho biết cũng vì yêu thích ẩm thực Việt Nam mà trong hơn 20 năm qua, ông đã đến đây nhiều lần, có lúc đến 2 - 3 lần trong một năm. Ông đã đặt chân đến nhiều vùng đất như Lào Cai, Hạ Long xuôi dọc chiều mảnh đất hình chữ S, đến Đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu con người, ẩm thực, văn hóa và du lịch của Việt Nam. Vì đã quá đỗi thân thuộc với đất nước này nên mỗi lần trở lại, ông luôn cảm thấy hạnh phúc, gần gũi và đầy hứng khởi.