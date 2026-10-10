Vua Charles chi 2 triệu USD 'cứu' em trai Andrew?

Sau khi bị tước các tước hiệu hoàng gia vào năm 2025, Andrew được Vua Charles III yêu cầu rời dinh thự vào đầu năm 2026. Crown Estate, đơn vị quản lý bất động sản Hoàng gia Anh, xác nhận ông đã chấm dứt hợp đồng thuê, bàn giao lại dinh thự và thanh toán chi phí sửa chữa. Theo thông tin cung cấp cho tạp chí People, khoản chi phí lên tới hàng triệu USD này được xác định bởi các chuyên gia thẩm định độc lập.

Dù được cho là có những bất đồng sâu sắc với em trai, Vua Charles III vẫn đứng ra hỗ trợ Andrew giải quyết nghĩa vụ tài chính liên quan đến dinh thự Royal Lodge Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa Vua Charles III và em trai đã được hàn gắn?

Trong tuyên bố ngày 9.10, người phát ngôn Crown Estate cho biết: "Hợp đồng thuê Royal Lodge đã chấm dứt. Trọng tâm của chúng tôi hiện nay là phương án sử dụng bất động sản trong tương lai và những cơ hội tạo thêm giá trị tài chính cho quốc gia từ việc thu hồi dinh thự sớm hơn dự kiến". Sau khi rời Royal Lodge, ông Andrew được cho là đã chuyển đến sinh sống tại khu bất động sản Sandringham của Vua Charles III. Nơi ở mới của ông cách Royal Lodge hơn 160 km. Trong khi đó, đơn vị quản lý khu bất động sản gần lâu đài Windsor đang tập trung tìm kiếm người thuê mới cho dinh thự.

Theo kết quả thẩm định độc lập, tổng chi phí sửa chữa Royal Lodge được xác định vào khoảng 2,4 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền thực tế Vua Charles III phải chi là 2 triệu USD sau khi khấu trừ một khoản bồi thường dành cho Andrew. Cụ thể, Andrew được hưởng khoản bồi thường 400.000 USD do chấm dứt hợp đồng thuê trong vòng 25 năm đầu tiên. Thay vì trực tiếp thanh toán số tiền này cho ông, Crown Estate đã khấu trừ vào tổng chi phí sửa chữa mà bên thuê phải chịu. Khoản 2 triệu USD còn lại được Vua Charles III cho em trai vay từ nguồn thu nhập cá nhân, nhằm bảo đảm Crown Estate được hoàn trả đầy đủ chi phí. Đây là cơ quan tạo nguồn thu đóng góp vào ngân sách công của Anh.

Mối quan hệ của cả hai vốn nhiều khác biệt

Trước khi xuất hiện thông tin hỗ trợ tài chính, mối quan hệ giữa Vua Charles III và Andrew được cho là đã căng thẳng nghiêm trọng do những bê bối và rắc rối pháp lý liên quan đến cựu hoàng tử.

Theo The Blast, dù các thành viên hoàng gia nỗ lực hòa giải, Vua Charles III vẫn giữ thái độ cứng rắn. Một nguồn tin tiết lộ: "Nhà vua có thể sẽ không bao giờ nói chuyện với Andrew nữa. Phải có sự thay đổi rất lớn trong suy nghĩ của ông ấy thì hai người mới có thể xuất hiện trong cùng một căn phòng". Trong khi đó, Công chúa Anne và Hoàng tử Edward được cho là vẫn duy trì liên hệ với Andrew.

Thực tế, hai anh em vốn không quá thân thiết do cách nhau 11 tuổi và lớn lên trong những môi trường khác nhau. Theo Town & Country, Charles theo học tại các trường nội trú từ khi Andrew còn nhỏ, khiến họ ít có cơ hội gắn bó.

Tính cách của hai người cũng có nhiều khác biệt. Joe Little, biên tập viên điều hành tạp chí Majesty, nhận xét họ "không giống nhau ở nhiều phương diện". Trong khi Charles được biết đến là người tận tụy với công việc, Andrew từng mang hình ảnh một hoàng tử ăn chơi. Những bê bối liên quan đến Jeffrey Epstein càng khiến mối quan hệ vốn xa cách giữa hai anh em thêm rạn nứt.