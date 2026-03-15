Vừa cho thuê nhà, vừa buôn bán sẽ tính thuế thế nào?

Được trừ ngưỡng 500 triệu đồng cho từng hoạt động kinh doanh

Một hộ kinh doanh đang cho thuê tài sản, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm và thuộc diện miễn thuế. Sắp tới, hộ dự định kinh doanh thêm vật liệu xây dựng. "Trong trường hợp buôn bán vật liệu xây dựng, hộ có được trừ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân nữa không?", hộ này gửi câu hỏi tới Thuế TP.Hà Nội.

Từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân ẢNH: NGỌC THẮNG

Thuế TP.Hà Nội cho biết, theo quy định tại luật Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú) nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng x thuế suất 5%.

Trong khi đó, Nghị định 68/2026/NĐ-CP nêu rõ: trường hợp cá nhân kinh doanh có nhiều ngành, nghề kinh doanh áp dụng các mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân khác nhau hoặc có nhiều địa điểm kinh doanh thì cá nhân được áp dụng mức trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh do cá nhân lựa chọn theo phương án có lợi nhất, nhưng tổng mức trừ không vượt quá 500 triệu đồng trong 1 năm đối với doanh thu của toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Trường hợp doanh thu từ ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được trừ tiếp mức chưa trừ hết vào doanh thu của một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh khác cho đến khi tổng mức trừ đủ 500 triệu đồng.

Với cho thuê bất động sản: trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau, cá nhân được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê bất động sản do cá nhân lựa chọn nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng 1 năm đối với tất cả hợp đồng cho thuê bất động sản.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để được trừ tiếp cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Dựa theo thông tin cung cấp như trên, hộ kinh doanh phát sinh 2 hoạt động kinh doanh, gồm: cho thuê bất động sản và kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

"Căn cứ quy định tại Nghị định 68/2025/NĐ-CP, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất x doanh thu được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân cho mỗi hoạt động kinh doanh", Thuế TP.Hà Nội khẳng định.

Cho 2 doanh nghiệp thuê chung 1 nhà, xử lý thuế ra sao?

Một hộ kinh doanh khác cho biết, hộ có nhà cao tầng cho thuê, tầng 1 công ty A thuê, tầng 2 công ty B thuê và cả 2 công ty đều kê khai thay chủ nhà. Với mỗi hợp đồng thuê nhà, doanh thu đều chưa đến mức phải nộp thuế, nhưng tổng doanh thu từ 2 hợp đồng cộng lại thì đã đạt đến mức phải nộp thuế. Hộ này hỏi, chủ nhà có cần tự kê khai thêm hay nộp tiền thuế không?

Với cho thuê nhà, thuế thu nhập cá nhân bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng x 5% ẢNH: ĐAN THANH

Dẫn quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Thuế TP.Hà Nội cho biết, trường hợp cá nhân cho tổ chức doanh nghiệp thuê theo từng hợp đồng và có quy định bên đi thuê khai thay, nộp thay thuế thì cá nhân áp dụng mức được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau và có quy định bên đi thuê khai thay, nộp thay thuế, khi lựa chọn hợp đồng cho thuê bất động sản để áp dụng mức được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cho thuê bất động sản và bên đi thuê phải quy định rõ trong hợp đồng cho thuê bất động sản nội dung khai thay, nộp thay thuế và số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có quy định khai thay, nộp thay thuế nhưng chưa trừ đủ 500 triệu đồng thì cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để tiếp tục được trừ cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Theo Thông tư 18/2026/TT-BTC, đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú), hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân là tờ khai theo Mẫu số 01/TCKT và phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê bất động sản theo Mẫu số 02/BK-KTBĐS ban hành kèm thông tư này.