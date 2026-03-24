Vừa cho thuê nhà, vừa có lương được 1 tỉ, nộp thuế bao nhiêu?

Thực hiện khai thuế riêng cho từng nguồn thu nhập

Ông Lê Trần Bá Huy (trú TP.HCM) hiện có thu nhập từ lương tại doanh nghiệp và dự kiến phát sinh thêm thu nhập từ cho thuê nhà riêng. Ông Huy thắc mắc, việc tính thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như thế nào?

Cá nhân cho thuê nhà có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc diện miễn thuế ẢNH: ĐAN THANH

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 15 TP.HCM cho biết, theo luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thu nhập từ kinh doanh bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm: tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Trường hợp ông Huy vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công và vừa có thu nhập từ kinh doanh thì thực hiện khai thuế riêng cho từng nguồn thu nhập theo quy định tại điều 7, điều 8 luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Theo đó, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng x với thuế suất 5%.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế, không phân biệt nơi trả thu nhập x với thuế suất tại biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, trừ đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức do Chính phủ quy định và các khoản giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

Mức giảm trừ gia cảnh cụ thể như sau: với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng và với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Cách tính tiền thuế phải nộp cụ thể như thế nào?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, nhấn mạnh, với hoạt động cho thuê nhà, điểm đáng lưu ý là, ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng chỉ được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, không áp dụng khi tính thuế giá trị gia tăng.

Với hoạt động cho thuê nhà, ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng chỉ được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, không áp dụng khi tính thuế giá trị gia tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giả sử, một người có tiền lương, tiền công là 360 triệu đồng/năm (có 1 người phụ thuộc), đồng thời có doanh thu cho thuê nhà 640 triệu đồng/năm, như vậy tổng thu nhập là 1 tỉ đồng/năm. Thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng phải nộp có thể tính toán như dưới đây:

Về thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công, do có 1 người phụ thuộc, mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế được tính trong năm 2026 như sau: giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế (186 triệu đồng/năm) và 1 người phụ thuộc (74,4 triệu đồng/năm), tổng là 186 + 74,4 = 260,4 triệu đồng.

Mức giảm trừ cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (10,5%) là: 360 triệu đồng x 10,5% = 37,8 triệu đồng.

Vậy thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026 là: 360 triệu đồng - (260,4 triệu đồng + 37,8 triệu đồng) = 61,8 triệu đồng.

Theo biểu thuế lũy tiến 5 bậc, mức thuế áp dụng là 5%. Vậy số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: 61,8 triệu đồng x 5% = 3,09 triệu đồng.

Về hoạt động cho thuê nhà, thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: (640 triệu đồng - 500 triệu đồng) x 5% = 7 triệu đồng.

Thuế giá trị gia tăng phải nộp là: 640 triệu đồng x 5% = 32 triệu đồng.

Tổng số thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng phải nộp với kinh doanh cho thuê nhà trong năm 2026 là: 7 triệu đồng + 32 triệu đồng = 39 triệu đồng.

Như vậy, nếu vừa có tiền lương, vừa cho thuê nhà, tổng thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng phải nộp trong năm 2026 là: 3,09 triệu đồng + 39 triệu đồng = 42,09 triệu đồng.

Giả sử tiền công, tiền lương là 360 triệu đồng/năm, song doanh thu cho thuê nhà từ 500 triệu đồng trở xuống, người nộp thuế sẽ chỉ phải nộp tổng số thuế là 3,09 triệu đồng.