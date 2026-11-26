Tân Hoa hậu Hoàn vũ Jennifer Barreto ẢNH: AP

Hôm 25.11 (theo giờ Việt Nam), Jennifer Barreto đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2026 trong vòng chung kết diễn ra tại Puerto Rico. Chiến thắng này khiến người đẹp 28 tuổi trở thành đề tài được bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh câu chuyện là thí sinh đầu tiên giành vương miện Miss Universe khi đã kết hôn, có con, Barreto vấp phải tranh cãi liên quan đến câu trả lời ứng xử của cô. Khi được gọi tên vào top 5, cô cùng các thí sinh New Zealand, Cộng hòa Dominica, Philippines và Venezuela trả lời những câu hỏi ứng xử khác nhau. Jennifer Barreto nhận câu hỏi: "Khi trí tuệ nhân tạo phát triển, giá trị quan trọng nhất của con người mà chúng ta không bao giờ nên đánh mất là gì?".

Barreto trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha với sự hỗ trợ của phiên dịch tiếng Anh. Người đẹp cho rằng AI đã xuất hiện và tiếp tục tồn tại cùng con người. Điều quan trọng nhất là phải sử dụng nó một cách thận trọng. "Nếu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế những giá trị của chúng ta, thì có lẽ ngay từ đầu đó chưa bao giờ thực sự là một giá trị. Chính những giá trị ấy đã tạo nên con người chúng ta, vì vậy hãy luôn sống đúng với chính mình", người đẹp 9X chia sẻ.

Jennifer Barreto trong đêm chung kết Miss Universe 2026 ẢNH: AP

Câu trả lời của Jennifer Barreto nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán giả quê nhà nhưng trên không gian mạng, phản ứng của đám đông lại khác. Bên cạnh những lời khen ngợi, không ít ý kiến so sánh phần phát biểu của cô với nội dung do chatbot (chương trình hay ứng dụng được lập trình để mô phỏng cuộc trò chuyện với con người) tạo ra. Trên Instagram của Miss Universe, nhiều dân mạng để lại bình luận châm biếm: "Miss Claude", "Miss ChatGPT", "Miss Gemini" - ám chỉ những công cụ AI đang được sử dụng phổ biến.

Ngoài ra, một số khán giả cho rằng quy định về thời gian trả lời của thí sinh không được áp dụng nghiêm ngặt và đồng đều. "Tôi thực sự không hiểu mục đích của việc giới hạn câu trả lời trong 30 giây là gì nếu micro không tự động tắt ngay khi hết thời gian", người xem bày tỏ. Khán giả "soi" ra các chi tiết bất thường trong màn thể hiện ứng xử của Barreto, cho rằng câu trả lời của cô tạo cảm giác như đã được chuẩn bị, tập luyện trước, từ đó đặt nghi vấn về sự công bằng, minh bạch của mùa giải năm nay. Ngoài ra, việc thí sinh nước chủ nhà đăng quang cũng làm dấy lên những lời bàn tán.

Trước những ý kiến trái chiều, Jennifer Barreto giữ im lặng.

Chiến thắng của mỹ nhân người Puerto Rico vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ẢNH: AP

Jennifer Barreto sinh năm 1998 tại Puerto Rico. Cô tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân về tâm lý học nghiên cứu đồng thời có hai bằng thạc sĩ, một về tâm lý học, một về công tác xã hội. Cô cũng đã hoàn thành các khóa học chuyên sâu về đánh giá nhu cầu cộng đồng, can thiệp chấn thương tâm lý, bảo vệ trẻ em, bạo lực gia đình và phòng chống tự tử. Theo Hola!, năm 2021, Barreto bắt đầu làm việc cho Quân đội Mỹ tại Texas, với vai trò là nhà giáo dục và chuyên gia ứng phó khủng hoảng trong Chương trình Hỗ trợ Gia đình.

Được biết, nàng hậu đã kết hôn với một quân nhân làm việc trong quân đội Mỹ và họ có một con gái 7 tuổi.

Trước Jennifer Barreto, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Fátima Bosch cũng từng gây tranh cãi sau đăng quang. Bosch thậm chí còn hứng chịu làn sóng "tẩy chay" vì tin đồn giành vương miện Miss Universe nhờ chủ tịch cuộc thi có mối quan hệ làm ăn thân thiết với gia đình cô.