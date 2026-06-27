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Vừa 'lên đời' One UI 8.5, Galaxy A24 lại bất ngờ chạy One UI 9

Kiến Văn
Kiến Văn
Galaxy A24 vừa được phát hiện đang chạy phiên bản firmware thử nghiệm của bản cập nhật One UI 9 trên máy chủ Samsung.

Động thái này nhận được sự chú ý bởi nó diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần sau khi Samsung cập nhật Galaxy A24 lên One UI 8.5 (Android 16 QPR2). Theo ghi nhận từ SamMobile, dữ liệu này cho thấy công ty Hàn Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc phát hành bản tùy chỉnh Android mới nhất, One UI 9 (Android 17), cho mẫu điện thoại tầm trung giá rẻ của mình.

Vừa 'lên đời' One UI 8.5, Galaxy A24 lại bất ngờ chạy One UI 9 - Ảnh 1.

One UI 9 đang là bản cập nhật được nhiều người dùng Galaxy chờ đợi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Cụ thể, ghi nhận từ người dùng Tarun Vats trene X chỉ ra rằng, một tập tin firmware dành cho Galaxy A24 với giao diện One UI 9 đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung, mang phiên bản A245FXXUCGZF4. Điều đó cho thấy Samsung đã bắt đầu thử nghiệm phần mềm mới cho thiết bị.

Samsung tăng tốc trước thời điểm triển khai One UI 9

Vào tháng trước, Samsung đã ra mắt One UI 9 và phát hành phiên bản beta cho dòng Galaxy S26. Dự kiến, phiên bản ổn định sẽ được chính thức triển khai vào tháng tới cho các mẫu Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Sau đó, công ty sẽ bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 9 cho các thiết bị cũ hơn đủ điều kiện.

Được biết, One UI 9 hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến cho các mẫu điện thoại Samsung, bao gồm bảng điều khiển nhanh có thể tùy chỉnh, nâng cấp cho Samsung DeX, các tính năng mới trong Samsung Notes và Game Booster, chỉ báo quyền riêng tư vị trí, cùng với nhiều cải tiến về khả năng truy cập như Text Spotlight, Select to Speak, phím chuột được cải tiến và trải nghiệm TalkBack được cập nhật. Tuy nhiên, một số tính năng có thể không xuất hiện trên Galaxy A24 do hạn chế về phần cứng.

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