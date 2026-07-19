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Giới trẻ

Vừa vào giảng đường đã không ngại thử thách, đến năm 2 'ẵm' giải quán quân

Thế Duy
Thế Duy

Mới học năm 2, Nguyễn Đình Vũ Hoàng, sinh viên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, lần lượt chinh phục các giải thưởng học thuật ở nhiều quy mô.

Vũ Hoàng từng nằm trong Top 10 The Future CEO toàn quốc 2025 (Viện nghiên cứu và ứng dụng VN bách nghệ thực hành tổ chức), quán quân Hackathon Logistics nhân đạo 2026 (Hội Sinh viên VN TP.HCM phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp BSSC và ĐH Kühne Logistics, Đức, tổ chức), và mới đây là danh hiệu á quân cuộc thi Đổi mới sáng tạo công nghệ TP.HCM do Trường ĐH Văn Hiến tổ chức.

Vừa vào giảng đường đã không ngại thử thách, đến năm 2 “ẵm” giải quán quân - Ảnh 1.

Với Hoàng, giải thưởng không phải là đích đến mà là cột mốc

ẢNH: NVCC

Để trở thành quán quân cuộc thi Hackathon Logistics nhân đạo 2026, chàng sinh viên năm 2 có những bí quyết riêng. Hoàng kể: "Vì chỉ là sinh viên năm 2, kiến thức chuyên ngành chưa sâu, mình chọn cách chuẩn bị nghiêm túc, từ việc học kỹ các kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phân tích vấn đề và chủ động tiếp thu ý kiến từ giảng viên hướng dẫn".

Hoàng cũng cho biết đã gắn bó với cuộc thi 2 năm liên tiếp. Trong lần đầu tham gia vào năm 2025, dù mới là sinh viên năm nhất, Hoàng đã xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc. Tới cuộc thi vào năm nay, Hoàng cảm nhận bản thân đã trưởng thành hơn khi có cơ hội mang trọng trách nhóm trưởng. Điều đặc biệt, trong mùa giải 2026, cuộc thi đã mở rộng quy mô mang tính quốc tế, với 5 tập thể đến từ nhiều quốc gia, thế nhưng ngôi vị quán quân vẫn về tay của Hoàng cùng đồng đội.

Việc được kết bạn, giao lưu, học hỏi nhiều hơn cũng giúp Hoàng từng bước tích lũy hành trang cho bản thân. "Mình và cả đội đã dành 2 tháng để chuẩn bị, nghiên cứu, xây dựng đề án. Vì thế, danh hiệu quán quân chính là một hành trình dài, là sự nỗ lực bền bỉ và không bỏ cuộc giữa chừng của cả tập thể", Hoàng tự hào chia sẻ.

Với Hoàng, giải thưởng không phải là đích đến mà là cột mốc. Sau mỗi cột mốc, Hoàng nhận thấy cần nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn, nhất là đối với bản thân.

Vừa vào giảng đường đã không ngại thử thách, đến năm 2 “ẵm” giải quán quân - Ảnh 2.

Mới học năm 2, Nguyễn Đình Vũ Hoàng đã sở hữu nhiều giải thưởng

ẢNH: NVCC

Vừa tham gia các cuộc thi song song với hoạt động phong trào và việc học, Hoàng cho biết thường phân chia các công việc theo nhóm một cách rõ ràng, tránh ôm quá nhiều việc cùng lúc và xử lý từng việc theo mức độ ưu tiên; từ đó giúp đảm bảo được hiệu quả cũng như tiến độ công việc.

Đồng hành với Hoàng trên giảng đường ĐH, tiến sĩ Lê Thị Anh Thư, giảng viên phụ trách quản lý chương trình đào tạo Quản lý - Công nghệ UAV, và chương trình đào tạo Kinh tế không gian tầm thấp, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, chia sẻ: "Điều ấn tượng nhất ở Hoàng là tư duy giải quyết vấn đề thực tế. Sự nhạy bén với các tình huống thực tiễn không chỉ giúp Hoàng làm bài thi tốt mà còn có những giải pháp mang lại giá trị thật". Tiến sĩ Thư cũng cho biết với sự đồng hành của nhà trường, trong thời gian sắp tới Hoàng sẽ không dừng lại ở các giải thưởng mà tiếp tục đưa ý tưởng từ cuộc thi ra thực tế đời sống.

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