Vừa xóa bỏ hiềm khích, Madonna và Elton John lại tiếp tục gây mâu thuẫn

Madonna và Elton John từng trải qua hơn 20 năm công khai chỉ trích nhau trước khi chính thức hòa giải ở hậu trường chương trình Saturday Night Live vào năm 2025. Cuộc gặp gỡ khép lại một trong những mối bất hòa nổi tiếng nhất làng nhạc pop. Tuy nhiên, dù quan hệ cá nhân đã được cải thiện, kế hoạch hợp tác âm nhạc giữa hai nghệ sĩ lại không mấy suôn sẻ.

Bất đồng về màn hợp tác âm nhạc

Madonna trước đó tiết lộ Elton John đã sáng tác một ca khúc dành riêng cho bà, làm dấy lên kỳ vọng về màn kết hợp đặc biệt giữa hai biểu tượng âm nhạc thế giới. Một nguồn tin trong ngành công nghiệp âm nhạc chia sẻ với Radar Online rằng Madonna không thực sự hài lòng với sáng tác này. Nữ ca sĩ muốn chỉnh sửa một số chi tiết, tham gia vào quá trình sáng tạo và được ghi nhận là đồng tác giả. Trong khi đó, Elton John tin rằng ông đã hoàn thành một ca khúc chất lượng dành cho Madonna và không muốn thay đổi tác phẩm theo những yêu cầu trên.

Trước khi làm hòa, Elton John từng nhiều lần chỉ trích Madonna, thậm chí gọi đàn em là "vũ nữ thoát y tại hội chợ" Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho biết: "Về mặt cá nhân, họ vẫn có quan hệ tốt đẹp. Madonna đã tha thứ cho Elton, nhưng điều đó không có nghĩa bà phải yêu thích ca khúc của ông". Những bất đồng về định hướng nghệ thuật khiến màn hợp tác được người hâm mộ mong đợi vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Sau cuộc gặp với Elton John tại Saturday Night Live năm 2025, Madonna từng đăng tải bài viết dài trên Instagram, xác nhận cả hai cuối cùng đã chấm dứt những mâu thuẫn kéo dài. Nữ ca sĩ mở đầu bằng lời chia sẻ đầy phấn khích: "Cuối cùng chúng tôi cũng đã chôn vùi mối bất hòa". Madonna kể rằng khi còn học trung học, bà từng lén rời nhà vào một buổi tối để xem Elton John biểu diễn trực tiếp tại Detroit (Mỹ). Đêm nhạc để lại ấn tượng sâu sắc, giúp bà nhận ra sức mạnh của âm nhạc trong việc thay đổi cuộc sống con người. Theo Madonna, màn trình diễn của Elton John đã góp phần định hình con đường nghệ thuật mà bà lựa chọn sau này. "Từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình là người khác biệt. Nhìn ông ấy trên sân khấu giúp tôi hiểu rằng việc không giống số đông, dám nổi bật và lựa chọn con đường riêng là điều hoàn toàn bình thường. Thậm chí, đó còn là điều cần thiết", nữ ca sĩ chia sẻ.

Chính vì từng dành sự ngưỡng mộ lớn cho Elton John, Madonna thừa nhận bà cảm thấy tổn thương khi nam danh ca nhiều lần công khai bày tỏ thái độ không thiện cảm với mình trong suốt nhiều năm. Khi biết đàn anh sẽ xuất hiện tại Saturday Night Live, bà quyết định đến xem và trực tiếp gặp ông ở hậu trường để giải quyết những khúc mắc. Tuy nhiên, cuộc đối thoại diễn ra nhẹ nhàng hơn những gì Madonna dự đoán. Nữ ca sĩ kể lại: "Khi gặp tôi, điều đầu tiên ông ấy nói là: Hãy tha thứ cho tôi. Ngay khoảnh khắc đó, bức tường ngăn cách giữa chúng tôi đã sụp đổ". Madonna cho biết cả hai nhanh chóng ôm nhau sau lời xin lỗi, khép lại hơn hai thập kỷ căng thẳng. "Sự tha thứ có sức mạnh vô cùng lớn. Chỉ trong vài phút, chúng tôi đã ôm lấy nhau", giọng ca 68 tuổi viết.

Mâu thuẫn của hai nghệ sĩ bắt đầu từ năm 2002 khi Elton John chê ca khúc Die Another Day, nhạc phim James Bond phần 20 do Madonna thể hiện, là ca khúc tệ nhất của loạt phim. Hai năm sau, ông nói sốc khi biết Madonna nhận đề cử Màn trình diễn live hay nhất của lễ trao giải Q Awards 2004, chỉ trích giọng ca Vogue chỉ hát nhép.