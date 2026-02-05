Vườn bonsai tiền tỉ của nghệ nhân miền Tây khởi nguồn từ thú chơi mai tết

Cơ duyên đến với nghề bonsai của ông Nhân giản dị như chính con người ông. Hồi trẻ, mỗi dịp tết đến, thấy sân nhà rộn ràng sắc mai, ông trồng thêm vài cây con "cho có không khí xuân". Khi ấy, ông chưa từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời với cây cảnh, càng chưa dám mơ đến hai chữ "nghệ nhân".

Một số cây bonsai có giá trị cao tại vườn ẢNH: DUY TÂN

Theo nghề bonsai bằng đam mê và kiên nhẫn

Năm 2001, khi số lượng mai trong vườn ngày một nhiều, ông Nhân bắt đầu tìm hiểu về bonsai - một thế giới khác của cây cảnh - nơi vẻ đẹp không chỉ nằm ở hoa, lá mà còn ở thân, rễ và dáng thế. Đam mê nhen nhóm cũng là lúc những thử thách đầu tiên xuất hiện.

Ông Nhân sở hữu vườn bonsai quy mô lớn bậc nhất Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Xuất thân từ gia đình nghèo ở Đồng Tháp, ông Nhân gần như không có vốn liếng. Tài sản lớn nhất khi bước vào nghề là niềm đam mê và sự bền bỉ. Ông tự đặt cho mình nguyên tắc "muốn theo nghề phải tìm thầy giỏi, có tâm để học đến nơi đến chốn".

Có thời gian, ông đạp xe hàng chục cây số từ Đồng Tháp sang Cần Thơ chỉ để tìm thầy học nghề bonsai. Nhiều chuyến đi, ông vẫn chưa gặp được người thực sự phù hợp với định hướng và quan điểm của mình. Không nản lòng, ông chọn con đường tự học, lặng lẽ đến các vườn bonsai quan sát, trao đổi, ghi chép từng chi tiết nhỏ rồi mày mò thực hành, rút kinh nghiệm.

Hơn 10 năm bám trụ với nghề tại Đồng Tháp, kinh tế gia đình vẫn chật vật. Để có tiền nuôi cây, ông Nhân đi làm thuê cho các vườn cây cảnh ở nhiều nơi, vừa có thu nhập, vừa tích lũy kỹ thuật. Những ngày đầu, ông chỉ dám mua cây nhỏ, giá rẻ, nuôi chậm. Khi có vốn hơn, ông đầu tư cây lớn hơn, chăm dưỡng 5 - 7 năm rồi bán, tiếp tục xoay vòng.

"Ngày xưa khó khăn, tôi chỉ dám đầu tư những cây có giá trị ổn định. Ban đầu mua cây con ít tiền, trồng vài năm rồi chia sẻ lại cho anh em. Có dư vốn, tôi mua cây đắt hơn, nuôi lâu hơn. Vốn cứ vậy tăng dần, từ vài triệu lên vài chục triệu, rồi vài trăm triệu đồng", ông Nhân nhớ lại.

Vườn bonsai quy mô hơn 10.000 mét vuông của ông Nhân ẢNH: DUY TÂN

Khi kinh tế dần ổn định, ông Nhân chuyển về Cần Thơ sinh sống và tham gia hoạt động trong Hội Sinh vật cảnh thành phố. Từ đây, con đường làm nghề của ông bước sang giai đoạn mới, chuyên nghiệp và bài bản hơn.

Sau hơn 20 năm tích lũy, ông Nhân hiện sở hữu vườn bonsai rộng hơn 10.000 m2 với trên 1.500 cây, thuộc hơn 20 chủng loại như mai chiếu thủy, gừa sông, vạn niên tùng, sam hương…

Theo ông Nhân, những loại cây có giá trị cao, ổn định và phù hợp với định hướng nghệ thuật lâu dài luôn được ưu tiên phát triển. Hiện, mỗi chậu cây trong vườn có giá từ 20 - 30 triệu đồng đến vài tỉ đồng, tùy mức độ hoàn thiện, dáng thế, kỹ thuật và khả năng ổn định theo thời gian.

Nhiều cây bonsai có giá trị cao ẢNH: DUY TÂN

Lấy nghệ thuật làm gốc

Với ông Nhân, bonsai không đơn thuần là kế sinh nhai mà là một loại hình nghệ thuật. Trồng cây không chỉ để bán mà còn để thỏa đam mê và phục vụ thưởng lãm. Có những cây được ông nuôi từ lúc là cây con đến nay nhiều năm vẫn chưa bán, mà giữ lại để tiếp tục hoàn thiện.

Cây khế hơn 100 năm tuổi được chăm dưỡng tại vườn bonsai của ông Nhân ẢNH: DUY TÂN

Ông quan niệm, nếu đặt nặng chuyện mua bán, người làm nghề dễ lạc khỏi giá trị nghệ thuật, cây cũng vì thế mà "mất giá". Ngược lại, khi lấy nghệ thuật làm gốc, người trồng sẽ đầu tư thời gian, tâm sức để sáng tạo, giúp cây đạt đến "độ chín". Chính lựa chọn này giúp vườn bonsai của ông giữ được chỗ đứng riêng giữa thị trường hoa kiểng ngày càng cạnh tranh.

Những nỗ lực bền bỉ đã mang lại cho ông Nhân sự ghi nhận xứng đáng. Ông được công nhận là nghệ nhân cấp quốc gia, từng đoạt giải tại lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 (năm 2019) và nhiều năm liền giành giải vàng, bạc, đồng tại các cuộc thi bonsai cấp thành phố.

Ông Nhân (bên trái) giới thiệu khu vườn với khách tham quan ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ làm giàu cho bản thân, vườn bonsai của ông Nhân còn là điểm đến của nhiều người yêu cây cảnh đến học nghề, trao đổi kinh nghiệm. Ông sẵn sàng nhận dưỡng cây cho khách, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện cho người trẻ có đam mê theo nghề.