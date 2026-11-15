Vươn lên từ khó khăn, cô gái Dao đỏ hái quả ngọt tri thức

Là cô gái người Dao đỏ, sinh ra và lớn lên ở xã Mỏ Vàng vùng cao của tỉnh Lào Cai, Thương nhận thấy việc học tập có ý nghĩa rất quan trọng để mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Chính suy nghĩ đó đã gieo cho Thương mong muốn được học tập, trở thành giáo viên và sau này trở về quê hương để giảng dạy, đồng hành cùng các học sinh dân tộc thiểu số.

Để đủ điều kiện cho con học tập khi vào môi trường ĐH, bố mẹ Thương phải "chạy đôn, chạy đáo" vay mượn khoảng 20 triệu đồng. Đây là một khoản tiền không nhỏ đối với gia đình cô thời điểm ấy. Chính vì vậy, cô luôn tự nhủ mình phải cố gắng học tập thật tốt, không để những nỗ lực của bố mẹ trở nên vô nghĩa.

Trong quá trình học ĐH, Thương năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, cô còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; nữ sinh cũng là đồng tác giả của các bài báo được đăng trong Tạp chí Khoa học và công nghệ của ĐH Thái Nguyên.

Để cân bằng giữa việc học và hoạt động phong trào, Thương đã áp dụng một số nguyên tắc như cố gắng tập trung tiếp thu kiến thức ngay trên lớp và dùng sổ tay hoặc ứng dụng lịch trên điện thoại để ghi lại các mốc thời gian quan trọng.

Thương xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư, cùng các giải thưởng khác ẢNH: NVCC

Thương biết đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" từ khi mới bước chân vào trường ĐH thông qua Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt của trường. Từ đó, cô tìm hiểu sâu hơn về danh hiệu này và bắt đầu đặt mục tiêu chinh phục.

Khi chính thức nhận thông báo đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, Thương thật sự xúc động và hạnh phúc. Danh hiệu này không chỉ là một dấu mốc ghi nhận chặng đường rèn luyện của bản thân, mà còn là động lực nhắc nhở cô phải tiếp tục nỗ lực để có trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Sau quá trình học tập nghiêm túc và nỗ lực, Thương tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc với GPA cuối khóa đạt 3.69/4. Tháng 6.2026, cô vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong thời gian tới, Thương muốn tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và tư duy nghiên cứu. Hiện cô đã nộp hồ sơ học thạc sĩ ngành lịch sử, đồng thời đang theo học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu, giảng dạy sau này.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng bộ môn lịch sử Việt Nam và thế giới, Khoa Lịch sử, Phó bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, cho biết: "Em Thương học rất vững kiến thức nền, biết đặt câu hỏi và không bằng lòng với cách hiểu hời hợt, điều rất đáng quý với một sinh viên ngành sư phạm lịch sử".

Điều tiến sĩ Hòa kỳ vọng ở Thương là giữ được ước mơ trở về quê hương làm cô giáo. Thương là người con của Mỏ Vàng, hiểu từng khó khăn của học sinh vùng cao, nên em có lợi thế mà không phải giáo viên nào cũng có: hiểu ngôn ngữ, phong tục và tâm lý của học trò. Một cô giáo người Dao đứng trên bục giảng sẽ tạo được niềm tin và trở thành tấm gương để các em tin rằng mình cũng có thể đi xa bằng con đường học tập.