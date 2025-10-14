Vươn mình cùng Gen Z: Tận dụng AI để xây dựng thương hiệu cá nhân khác biệt

Khi ấn tượng đầu tiên không còn bắt đầu từ buổi phỏng vấn

Ngày nay, ‘điểm chạm’ đầu của nhà tuyển dụng với ứng viên không chỉ bắt đầu từ đơn xin việc, mà qua trang hồ sơ mở, sống động trên các nền tảng online. Từng hình ảnh, từng câu chữ mỗi cá nhân thể hiện đều góp phần kéo gần hơn đến cơ hội nghề nghiệp mơ ước.

Khi người trẻ năng nổ hoạt động trên không gian số, ‘chờ đợi’ cơ hội không phải là hướng đi thông minh trong quá trình tìm việc. Câu chuyện của nhân vật Vy trong tập đầu tiên thuộc chuỗi phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy được Samsung phát hành là minh chứng rõ ràng: khi CV chưa đủ ấn tượng, cô đã chủ động làm mới bản thân, tạo cơ hội từ việc xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình.

Voices of Galaxy lên sóng từ tháng 9.2025 trên YouTube Samsung Việt Nam

Nếu trước đây, xây dựng thương hiệu cá nhân đòi hỏi nhiều thời gian, kỹ năng và cả một chút ‘may mắn’ thì giờ đây, công cụ thông minh đã giúp hành trình đó ngắn và chính xác hơn. Theo báo cáo của Forbes đầu năm 2025, 57% ứng viên sử dụng AI để xây dựng hồ sơ xin việc và 38% dùng công cụ này để đơn giản hóa hành trình tìm việc. Báo cáo của CoSchedule tháng 2.2025 cũng cho thấy 85% người làm nội dung đã đưa AI vào quá trình sáng tạo, và tỷ lệ thành công của họ cao hơn khoảng 25% so với những người không dùng. Không chỉ là thống kê, những con số này phản ánh một sự chuyển dịch: người nắm lợi thế là người biết cách sử dụng công cụ mới.

3 bước định hình thương hiệu cá nhân cùng AI

Mọi hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân đều bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi ‘Tôi là ai’. Đây không phải một bài toán cảm tính, mà có thể được hệ thống hóa bằng chính các cuộc trò chuyện với trợ lý ảo. Gen Z Việt sở hữu lợi thế lớn khi có sự hỗ trợ của AI hiểu tiếng Việt như Galaxy AI và Gemini Live. Tận dụng điều đó, các bạn có thể kể về ngành học, sở thích, kỹ năng và trải nghiệm của mình; trí tuệ nhân tạo sẽ giúp bạn bóc tách những điểm nổi bật, vẽ ra bản đồ định vị cá nhân rõ ràng.

Khi đã có định hướng, bước tiếp theo là chọn cách kể câu chuyện phù hợp. Không phải ai cũng cần nói lớn, có người phù hợp với những đoạn video ngắn, có người lại tỏa sáng qua những bài viết sâu sắc. Trợ lý ảo có thể đề xuất nền tảng, cách trình bày và phong cách truyền tải phù hợp với cá tính và nghề nghiệp của bạn.

Trò chuyện trực tiếp với Gemini Live để phục vụ quá trình tìm việc

Cuối cùng, thay vì đoán xem người khác nghĩ gì, bạn có thể kiểm chứng. AI có thể giúp bạn xây dựng nội dung, chỉnh sửa ngôn ngữ, kiểm tra độ hấp dẫn và mô phỏng phản hồi để bạn cải thiện trước khi bước ra ‘ánh sáng’. Ba bước này biến việc xây dựng hình ảnh cá nhân từ một hành trình mò mẫm thành một chiến lược có định hướng, tập trung vào làm nổi bật thế mạnh cá nhân, thay vì chạy theo xu hướng.

AI trao lợi thế cho người biết sử dụng

Khi 57% ứng viên đã dùng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hồ sơ và 85% người sáng tạo nội dung ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả, cuộc chơi chuyển từ ‘có nên dùng’ sang ‘ai dùng tốt hơn’. Trong môi trường tuyển dụng cạnh tranh khốc liệt, việc hiểu cách AI hỗ trợ bản thân trở thành một lợi thế nghề nghiệp. AI không làm lu mờ con người mà khuếch đại tiếng nói cá nhân, giúp ứng viên trở nên rõ ràng, dễ nhận diện và đáng tin cậy hơn.

Gen Z tận dụng AI để xây dựng thương hiệu cá nhân

Cơ hội nghề nghiệp hôm nay không đến với người chờ đợi, mà đến với người biết tự tạo ra nó. Khi AI trở thành một phần quen thuộc của đời sống, việc sử dụng chúng để xây dựng thương hiệu cá nhân trở thành kỹ năng nền tảng, tạo điểm nổi trội trong thị trường tuyển dụng ngày một đông đúc.

Thương hiệu cá nhân không phải là lớp vỏ hào nhoáng, mà là cách bạn định nghĩa bản thân, kết nối với thế giới và mở ra những cánh cửa mới. Khi cơ hội được trao cho người biết chủ động, câu hỏi quan trọng không phải là bạn có thể hay không, mà là bạn chọn hành động như thế nào để nắm lấy nó. Đó cũng chính là tinh thần mà Voices of Galaxy tập 1 muốn truyền tải - cơ hội không tự đến, mà được tạo ra từ những cá nhân dám cải thiện bản thân, ‘vươn mình’ với những dấu ấn khác biệt.