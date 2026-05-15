Vươn tầm thực hiện sứ mệnh 'đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt'

Tại hội thảo "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới" do Báo Thanh Niên phối hợp với các đơn vị tổ chức, diễn ra chiều 15.5, tại Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam, PGS-TS Lê Văn Cường đã gửi tham luận chủ đề "Công tác chính trị, tư tưởng trước yêu cầu đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt trong giai đoạn mới - một số yêu cầu và giải pháp".

Những yêu cầu của công tác chính trị, tư tưởng

PGS-TS Lê Văn Cường đặt ra 5 yêu cầu "đi trước mở đường" và "chủ động dẫn dắt" của công tác chính trị, tư tưởng.

Thứ nhất, "đi trước" đòi hỏi công tác chính trị, tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều có thể phát sinh trước mỗi chủ trương, chính sách mới.

Thứ hai, cần tháo gỡ rào cản tâm lý cho đổi mới, sáng tạo, giúp cán bộ đảng viên vượt qua tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thứ ba, nâng cao bản lĩnh chính trị trước các tác động tiêu cực của các luồng thông tin xấu độc. Công tác chính trị, tư tưởng phải cung cấp cơ sở lý luận sắc bén để mỗi cá nhân có khả năng tự sàng lọc, phân biệt đúng - sai để dẫn dắt hành động.

Thứ tư, về tính dẫn dắt của công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên số, yêu cầu cần xác lập thông tin chính thống và khả năng chiếm lĩnh không gian mạng. Cùng đó, cần dẫn dắt bằng nền tảng lý luận khoa học và bản lĩnh chính trị.

Công tác chính trị, tư tưởng phải làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên và từng đảng viên hiểu rằng: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng chính là bảo vệ giá trị văn hóa, bảo vệ hồn cốt của dân tộc.

Công tác chính trị, tư tưởng, theo ông Cường, cũng phải truyền cảm hứng để cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

"Khi vai trò dẫn dắt của công tác chính trị, tư tưởng được thể hiện trên thực tiễn, nó sẽ chuyển hóa thành nguồn lực vật chất to lớn, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân vượt qua các thách thức mang tính thời đại, nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển đất nước tầm nhìn đến năm 2045", ông Cường nhấn mạnh.

Thứ năm, về yêu cầu trong công tác chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ, PGS-TS Lê Văn Cường cho rằng, cần đưa giá trị lý tưởng vào bản lĩnh và hệ giá trị cá nhân của thế hệ trẻ. Đối với thanh niên, giáo dục chính trị phải gắn liền với quá trình hình thành bản lĩnh chính trị để có khả năng tự đề kháng trước các luồng tư tưởng sai trái, lệch lạc.

Hai là, nâng cao năng lực nhận diện đối tượng và đối tác trong bối cảnh hội nhập quốc tế phức tạp; giúp giới trẻ nhận diện được những xu thế tiến bộ, các lực lượng ủng hộ sự phát triển của Việt Nam (đối tác), đồng thời cảnh giác trước những âm mưu "diễn biến hòa bình" và các hình thái xâm lăng văn hóa trên không gian mạng (đối tượng).

Ba là, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong thời kỳ mới; phải làm cho thế hệ trẻ thấm nhuần rằng họ là chủ nhân, là lực lượng xung kích đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Khi thanh niên hiểu rõ vị thế của đất nước, những thời cơ chiến lược cũng như các thách thức mang tính tồn vong, họ sẽ tự giác chuyển hóa nhận thức thành hành động cách mạng cụ thể.

Các giải pháp đột phá

Để triển khai Quy định số 19-QĐ/TW đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, PGS-TS Lê Văn Cường chỉ ra 5 nhóm giải pháp đột phá.

Đầu tiên, cần hiện đại hóa phương thức tuyên truyền, phải đoạn tuyệt với lối mòn trong việc tổ chức học tập nghị quyết theo lối hình thức, một chiều. Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) chính là chìa khóa để khắc phục rào cản giữa lý luận và thực tiễn.

Kế đó, phải chuyển mình từ trạng thái "thụ động giải thích" sang "chủ động tấn công". Hệ thống phải có khả năng phản ứng tức thời, không để xảy ra tình trạng "khoảng trống thông tin" - nơi các tin giả và tư tưởng xấu độc thường lợi dụng để thao túng nhận thức của nhân dân.

Song song đó, cần gắn chặt với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, phải đi sâu vào những vấn đề của đất nước hiện nay như: công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

PGS-TS Lê Văn Cường cho rằng, công tác chính trị, tư tưởng phải hình thành niềm tin giúp cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, thay vì rơi vào trạng thái trì trệ, thủ thế.

"Chính hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra là thước đo khách quan nhất, công tâm nhất cho chất lượng và uy tín của công tác chính trị, tư tưởng của Đảng", ông nhấn mạnh.

Đối với các tổ chức Đoàn, việc gắn kết công tác chính trị, tư tưởng với thực tiễn phải được cụ thể hóa bằng việc đồng hành cùng thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp và hội nhập.

Cạnh đó, cần đề cao tính nêu gương của người đứng đầu. PGS-TS Lê Văn Cường nhấn mạnh: "Khi người đứng đầu thực sự là tấm gương về bản lĩnh, trí tuệ và sự liêm chính, công tác chính trị, tư tưởng sẽ tự thân xác lập được uy tín mà không cần đến những mệnh lệnh hành chính hoặc các biện pháp cưỡng chế".

Yêu cầu về nêu gương nằm ở sự dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng và tư duy nhiệm kỳ.

Cuối cùng, PGS-TS Lê Văn Cường nhấn mạnh giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Việc đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo phản ánh chất lượng công tác chính trị, tư tưởng.