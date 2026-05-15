Thông tin chính thống phải đi trước một bước

Chiều 15.5, tại Hà Nội, Báo Thanh Niên phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với chủ đề "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".

Tham dự hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Tại hội thảo, anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, đã có tham luận nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện công tác chính trị, tư tưởng cho thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số, bùng nổ trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi mạnh mẽ của môi trường truyền thông hiện đại.

Chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang tương tác đa chiều

Theo anh Nguyễn Thái An, thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển chưa từng có của công nghệ số. Tại Việt Nam, số người dùng internet đạt 85,6 triệu người và khoảng 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động. Trong đó, thanh niên là lực lượng sử dụng công nghệ số đông đảo nhất.

Anh Nguyễn Thái An cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 21,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số. Đây là thế hệ "công dân số" được tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ, có tư duy sáng tạo, tinh thần hội nhập mạnh mẽ và khát vọng cống hiến cho đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung tác động, chống phá trên không gian mạng.

Từ thực tiễn công tác Đoàn, anh Nguyễn Thái An cho rằng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần được đổi mới theo phương châm "kiên định về nền tảng, hiện đại về phương thức, đa chiều trong tương tác và lấy thanh niên làm trung tâm".

Theo đó, cần chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang tương tác đa chiều; từ tuyên truyền theo đợt sang giáo dục thường xuyên trên hệ sinh thái số; từ chú trọng phổ biến nội dung sang đo lường hiệu quả nhận thức và thay đổi hành vi của thanh niên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số công tác giáo dục chính trị

Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số công tác giáo dục chính trị. Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã triển khai học tập, kiểm tra nhận thức lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng và của Đoàn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, đồng thời cấp chứng chỉ trực tuyến cho đoàn viên.

Theo anh Nguyễn Thái An, việc ứng dụng nền tảng số giúp quá trình học tập trở nên chủ động, thực chất và thuận lợi hơn trong công tác quản lý.

Cùng với đó, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, chính trị cũng được đổi mới theo hướng phù hợp với thị hiếu tiếp nhận của giới trẻ. Từ năm 2021 đến nay, Trung ương Đoàn đã tiên phong tổ chức các cuộc thi trực tuyến kết hợp livestream trên mạng xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tương tác theo thời gian thực.

"Những kiến thức lịch sử, lý luận vốn khô cứng sẽ trở nên sinh động hơn khi được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, có tính tương tác xã hội và cơ chế ghi nhận kết quả rõ ràng", anh Nguyễn Thái An chia sẻ.

Một nội dung quan trọng khác được anh An đề cập là nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Theo anh Nguyễn Thái An, trong thời đại dữ liệu lớn, việc nắm bắt dư luận không chỉ thông qua báo cáo truyền thống mà còn phải kết hợp khảo sát nhanh, theo dõi mạng xã hội, ứng dụng AI và dữ liệu lớn để nhận diện sớm xu hướng, dự báo tình huống và chủ động dẫn dắt thông tin.

Anh Nguyễn Thái An cho rằng, công tác định hướng dư luận cần thay đổi tư duy từ "có việc mới giải thích" sang chủ động cung cấp thông tin, chủ động đối thoại và giải tỏa băn khoăn". "Thông tin chính thống phải đi trước một bước, ngắn gọn, dễ hiểu đúng mối quan tâm của thanh niên và xuất hiện đồng thời trên nhiều nền tảng để tiếp cận thanh niên hiệu quả hơn", anh Nguyễn Thái An chia sẻ.

Phát triển hệ sinh thái số

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng xác định phát triển hệ sinh thái số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Trong đó, ứng dụng Thanh niên Việt Nam đóng vai trò hạ tầng trung tâm để kết nối, tập hợp thanh niên; hệ thống fanpage, nhóm cộng đồng là các "cánh tay truyền thông"; còn AI của Đoàn là công cụ hỗ trợ cán bộ đoàn sáng tạo nội dung và xử lý nghiệp vụ.

Theo anh Nguyễn Thái An, các chiến dịch truyền thông như "Hòa bình đẹp lắm" hay "Tự hào Việt Nam" thời gian qua cho thấy khi thông điệp chính trị được chuyển hóa thành cảm xúc, hình ảnh, âm nhạc và thử thách cộng đồng thì sức lan tỏa trong giới trẻ rất lớn.

Đáng chú ý, anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh, dù công nghệ số phát triển mạnh, công tác giáo dục trực tiếp vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Theo anh, tổ chức Đoàn cần kéo thanh niên ra khỏi trạng thái "xem" và "bình luận" trên mạng để chuyển sang "tham gia" và "hành động" thông qua các hoạt động thực tiễn như hành trình về nguồn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hoạt động tình nguyện hay diễn đàn đối thoại.

Để nâng cao hiệu quả, các phong trào thanh niên cần được tổ chức theo công thức "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", gồm: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động.

Một yêu cầu quan trọng khác được anh Nguyễn Thái An đề cập là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục. Trong bối cảnh mới, cán bộ Đoàn không chỉ biết tổ chức hoạt động mà còn phải có khả năng đọc dữ liệu, sử dụng AI, quản trị nền tảng số, sản xuất nội dung ngắn và xử lý khủng hoảng truyền thông.

"Muốn giáo dục thanh niên bằng tinh thần đổi mới thì trước hết cán bộ phải là người đổi mới; muốn tập hợp thanh niên bằng cảm hứng thì cán bộ phải là người có lý tưởng, có năng lực và có sức lan tỏa", anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh.