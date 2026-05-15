Quy định 19 là lời hiệu triệu để thanh niên rèn 'tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn'

Tại hội thảo "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới" diễn ra chiều 15.5, đại diện Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương đã có bài tham luận nhằm làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, cốt lõi Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng (Quy định 19).

Cách mạng trong tư duy quản trị

Trong tham luận, đại diện Vụ Lý luận chính trị đã phân tích 4 nội dung trọng tâm, thể hiện sự thay đổi căn bản về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.

Thứ nhất, đây là bước chuyển từ "định hướng, khuyến khích " sang "quy định bắt buộc" và "lượng hóa kết quả". Điểm mới đột phá nhất của Quy định 19 là công tác tư tưởng không còn là nhiệm vụ tuyên truyền đơn thuần mà là trách nhiệm bắt buộc đối với mọi đảng viên, không có ngoại lệ. Hiệu quả công tác phải được đo lường bằng sản phẩm cụ thể và sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân. Ông nhấn mạnh cần xóa bỏ triệt để tính hình thức "đọc văn bản - nghe báo cáo".

Các sinh viên, thanh niên tham gia hội thảo chiều 15.5 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Thứ hai, quy định đã xác lập hệ thống nguyên tắc "4 kiên định". Quy định yêu cầu kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và kiên định các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Đối với thanh niên, yêu cầu phải chuyển hóa 4 kiện định thành niềm tin, lý tưởng, nhân sinh quan, thế giới quan khoa học, cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, định hướng mục tiêu, sự nghiệp, phấn đấu, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên số.

Thứ ba, chủ động dẫn dắt trên không gian mạng, môi trường và hệ sinh thái số. Quy định 19 yêu cầu chuyển từ "phản ứng thụ động" sang "chủ động dự báo và dẫn dắt" dư luận. Điểm nổi bật là việc yêu cầu ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để nắm bắt tâm trạng xã hội, xây dựng môi trường tư tưởng số lành mạnh.

Thứ tư, định hình chuẩn mực hành vi "nghe - nói - viết - hành động". Mỗi cán bộ, đoàn viên, đảng viên phải trở thành một "chiến sĩ tiên phong", tuân thủ tuyệt đối kỷ luật phát ngôn theo nghị quyết và chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc.

4 yêu cầu trọng tâm của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên

Dành phần lớn thời gian lưu ý về việc triển khai thực hiện Quy định 19 trong thực tiễn, nhất là trong thanh niên, đoàn viên, tham luận của Vụ Lý luận chính trị đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Để Quy định 19 thực sự đi vào cuộc sống, tham luận đề xuất 4 yêu cầu trọng tâm.

Hội thảo đã thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham dự ẢNH: ĐINH HUY

Thứ nhất, cụ thể hóa bằng nguyên tắc "3 thống nhất", gồm: lý tưởng của Đảng là lý tưởng của thanh niên; mục tiêu của thanh niên là sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; và hành động của thanh niên là góp sức xây dựng đất nước. Đồng thời, cần "số hóa" các nội dung lý luận thành infographic, video ngắn, podcast, ứng dụng nền tảng Thanh niên Việt Nam để chạm đến cảm xúc đoàn viên, thanh niên, nhất là thế hệ gen Z.

Thứ hai, gắn tư tưởng với hành động. Công tác tư tưởng phải đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập. Các phong trào hành động thực tiễn chính là "lò tôi luyện" tốt nhất để chuyển hóa nhận thức thành hành động đúng đắn.

Thứ ba, củng cố, tăng cường "sức miễn dịch tư tưởng" trên không gian mạng, môi trường và hệ sinh thái tư tưởng số. Tổ chức Đoàn cần trang bị hệ giá trị lý luận để thanh niên có năng lực sàng lọc thông tin, hình thành "đề kháng tự nhiên" trước các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội.

Thứ tư, siết chặt kỷ luật phát ngôn và đề cao tính nêu gương. Trung ương Đoàn và các tổ chức Đoàn cần đề cao kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng và phát huy vai trò "nói đi đôi với làm" của các thủ lĩnh Đoàn để truyền cảm hứng cho phong trào.

Tham luận của Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương khẳng định Quy định số 19 không chỉ là siết chặt kỷ cương, mà sâu xa hơn là kiến tạo động lực văn hóa chính trị cho thời kỳ phát triển mới. Đây là lời hiệu triệu để thanh niên "rèn tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn", xung kích làm chủ không gian tư tưởng, góp phần đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.