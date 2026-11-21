Ngày 21.11, tin từ Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã có báo cáo gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau về tiến độ và tình hình giải ngân các dự án đầu tư công (do ban này làm chủ đầu tư) được gia hạn.

Tuyến kè 831 tỉ đồng vướng mặt bằng khu nhà xưởng

Tại dự án xây dựng kè chống ngập dọc tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ), hộ ông C.V.H đã bàn giao phần đất trống. Tuy nhiên, đoạn còn vướng tại khu nhà xưởng dài khoảng 30 m hiện được tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng thi công hạ tầng sau kè.

Dự án xây dựng kè chống ngập dọc tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ) còn vướng mặt bằng ẢNH: G.B

Dự án trên có tổng mức đầu tư 831 tỉ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 trong 6 gói thầu. Trong 3 gói còn lại, gói XL03 cơ bản hoàn thành, gói XL04 đạt khoảng 88% khối lượng, còn XL05 đạt khoảng 72%. Đoạn qua khu nhà xưởng của hộ ông H. thuộc gói XL04.

Trong khi đó, tại gói XL05, một công ty thủy sản nhận tiền bồi thường ngày 23.7.2026 và cam kết di dời trong 30 ngày. Dù vậy, đến cuối tháng 10, doanh nghiệp vẫn chưa tháo dỡ, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm báo cáo (ngày 18.11), việc tháo dỡ, di dời đạt 95%.

Cũng tại gói thầu XL05 còn có 2 công ty thủy sản đã dừng hoạt động, tài khoản ngân hàng bị đóng nên việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ gặp khó. Đại diện hai doanh nghiệp đang bổ sung hồ sơ và mới bàn giao một phần mặt bằng để thi công tường kè, chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công hoàn thiện.

Đến ngày 31.10.2026, dự án kè quốc lộ 1 đã giải ngân 31,071 tỉ đồng trong số 40 tỉ đồng vốn được phép kéo dài sang năm 2026. Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau dự kiến giải ngân hết khoản này vào cuối năm và đề nghị bố trí 45 tỉ đồng sang năm 2027 để hoàn thành phần việc còn lại.

Hai dự án còn lại mỗi nơi vướng 5 trường hợp

Cũng theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào (đoạn tiếp giáp Cảng cá Gành Hào), huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (cũ) có tổng mức đầu tư gần 311 tỉ đồng hiện còn 5 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư đề nghị bố trí 67 tỉ đồng sang năm 2027 để hoàn thành công trình.

Ngoài ra, dự án đầu tư kè bờ sông thành phố Bạc Liêu (cũ) có tổng mức đầu tư gần 1.045 tỉ đồng, cao nhất trong 3 dự án cũng còn 5 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Số vốn đề nghị bố trí sang năm 2027 là gần 48 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện và bố trí vốn của cả 3 dự án đều kết thúc vào cuối năm 2026. Khoản vốn gần 160 tỉ đồng đề nghị bố trí và giải ngân sang năm 2027 thuộc ngân sách địa phương. Báo cáo cũng thể hiện, hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2027 đang chờ UBND tỉnh Cà Mau xem xét.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau cũng dự kiến hoàn thành 3 dự án và một hạng mục khác trong năm 2026. Cụ thể là dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu - đoạn từ kênh Mương 1 đến kênh Huyện Kệ có tổng mức đầu tư gần 422 tỉ đồng, đạt khoảng 92% khối lượng. Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê có tổng mức đầu tư hơn 310 tỉ đồng, đã đưa vào sử dụng 11 trong 12 hạng mục. Hạng mục còn lại là cống kênh số 12, đạt khoảng 90% khối lượng.

Dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão và bến cá Cái Cùng có tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng, đạt hơn 75% khối lượng. Cùng với đó là hạng mục 4 cầu bổ sung thuộc dự án nạo vét hệ thống thủy lợi cấp bách, thau chua rửa mặn phục vụ sản xuất kết hợp giao thông thủy vùng Bắc và Nam quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu (cũ) đạt hơn 60% khối lượng. Tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án thủy lợi này là gần 159,8 tỉ đồng.