Vướng nợ nần, người đàn ông ở Cần Thơ mang búa đi cướp tiệm vàng

Ngày 19.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ, đang tạm giữ Lê Trí Hiếu (41 tuổi, ở xã Mỹ Tú) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 18.7, ông L.V.M, chủ tiệm vàng ở chợ trung tâm xã Mỹ Tú, đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì Hiếu đeo khẩu trang chạy xe máy đến.

Công an và người dân khống chế Lê Trí Hiếu sau khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đến nơi, Hiếu đi thẳng vào trong tiệm, rồi dùng búa đập tủ kính lấy 5 sợi dây chuyền trị giá khoảng 100 triệu đồng, sau đó bỏ chạy. Tuy nhiên, tên cướp này bị cha con ông M. và lực lượng tuần tra của Công an xã Mỹ Tú có mặt gần đó bắt giữ.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Tú, Hiếu chưa có tiền án, tiền sự, hằng ngày phụ vợ bán cà phê gần tiệm vàng của ông M. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Hiếu khai nhận do nợ tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nên nghĩ tới việc cướp tiệm vàng.

Để hành sự, Hiếu chuẩn bị búa, túi xách và lấy bọc ni lông màu đen che kín biển số xe máy rồi chạy xe đến tiệm vàng của ông M. để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện vụ cướp tiệm vàng nêu trên được Công an xã Mỹ Tú điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.