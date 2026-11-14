Vương quốc Anh kỷ niệm sinh nhật Vua Charles III

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Nữ Nam tước Hayman of Ullock, Đại sứ Anh Iain Frew tham dự sự kiện tại Hà Nội đêm 12.11 ảnh: Đại sứ quán Anh và Tổng lãnh sự quán Anh

Sinh nhật Vua Charles III lần thứ 78 là dịp tôn vinh văn hóa và di sản đến từ 4 nước hợp thành Vương quốc Anh, đồng thời kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Anh.

Tại Hà Nội đêm 12.11, tiệc sinh nhật Vua Charles III được tổ chức tại khuôn viên Cột cờ Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và đại diện các cơ quan ngoại giao, chính phủ, doanh nghiệp và đối tác.

Tiệc sinh nhật Vua Charles III được tổ chức tại khuôn viên Cột cờ Hà Nội đêm 12.11 ảnh: Đại sứ quán Anh và Tổng lãnh sự quán Anh

Sự kiện còn có sự góp mặt của Nữ Nam tước Hayman of Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh, người dẫn đầu đoàn đại biểu gồm 12 doanh nghiệp Anh trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm.

Đây là phái đoàn xúc tiến thương mại đầu tiên của Anh trong lĩnh vực này tới Việt Nam, thể hiện tầm quan trọng ngày càng tăng của thương mại nông sản, thực phẩm trong quan hệ giữa hai nước.

Còn tại TP.HCM, tiệc sinh nhật được tổ chức tại Dinh Độc Lập, với sự góp mặt của ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và hơn 400 khách quý, đại diện lãnh đạo thành phố, các cơ quan ngoại giao Việt Nam và nước ngoài, các đối tác và bạn bè thân thiết của Vương quốc Anh và Việt Nam.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Đại sứ Anh Iain Frew và Tổng lãnh sự Anh Alexandra Smith tại sự kiện ở Dinh Độc Lập TP.HCM đêm 13.11 ảnh: Đại sứ quán Anh và Tổng lãnh sự quán Anh

Nhân dịp này, Vương quốc Anh tổ chức trưng bày các không gian văn hóa và di sản phong phú của Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland; cùng ẩm thực, đồ uống và các sản phẩm tiêu biểu của Anh.

Nhìn lại năm đầu tiên triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Vương quốc Anh và Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến trong hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, tài chính, năng lượng và an ninh hàng hải.

Các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và thiết lập quan hệ đối tác mới tiếp tục củng cố quan hệ kinh tế song phương, với kim ngạch thương mại Anh – Việt đạt 10,5 tỉ bảng Anh.