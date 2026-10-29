Doanh nghiệp Anh cùng Việt Nam tiến tới nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao

Diễn đàn là sự kiện đối thoại kinh tế thường niên lớn nhất của BritCham ảnh: thụy miên

Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam là sự kiện đối thoại kinh tế thường niên lớn nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM.

Năm nay, diễn đàn năm nay có sự đồng hành của Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần 4 TP.HCM (HCMC C4IR) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026. Các bên cùng hướng tới mục tiêu thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển bền vững và kết nối chặt chẽ hơn, theo tinh thần "Hợp tác trong kỷ nguyên mới".

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ảnh: thụy miên

Động lực mới cho quan hệ song phương

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia cùng tìm kiếm những động lực mới cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Theo ông Vinh, Vương quốc Anh là một đối tác có nhiều thế mạnh bổ trợ cho Việt Nam: dịch vụ tài chính, thị trường vốn, tư vấn chuyên nghiệp, giáo dục và năng lượng sạch. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước đã được nâng lên tầm cao mới, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Anh đang tạo thêm ưu đãi cho hàng hóa hai bên, và thương mại hai chiều đạt khoảng 9,4 tỉ USD năm 2025, tăng 11,3% so với năm trước.

Diễn đàn quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và chuyên gia Việt - Anh ảnh: thụy miên

Tại diễn đàn năm nay, ông Vinh nêu lên 4 định hướng hợp tác, bao gồm thu hút và phát huy đầu tư chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước; phát triển thị trường vốn và Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố; xây dựng chuỗi cung ứng xanh và phát triển năng lượng tái tạo; phát triển nhân tài và xây dựng đô thị phát triển bền vững đến năm 2045.

Về phần mình, Đại sứ Anh Iain Frew nêu lên những lĩnh vực Vương quốc Anh sẵn sàng trở thành đối tác, đó là góp phần huy động nguồn vốn đầu tư phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam; cam kết là đối tác trong hành trình phát triển công nghệ và đổi mới sáng tác nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam; hỗ trợ tăng trưởng xanh trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, xây dựng xanh và công nghệ khí hậu.

Đại sứ Anh Iain Frew ảnh: thụy miên

Trên hết, Việt Nam và Anh ngày càng siết chặt liên kết giữa các trường đại học, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo giữa hai nước, theo đại sứ.

Để tiếp tục câu chuyện tăng trưởng ấn tượng

Ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Việt Nam, đánh giá quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam là một trong những câu chuyện tăng trưởng ấn tượng nhất tại châu Á. Và quá trình này luôn có sự đồng hành của các nhà đầu tư và doanh nghiệp Anh.

Ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Việt Nam ảnh: thụy miên

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, tiếp tục đánh giá cao tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Dù bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng trên 9% trong 9 tháng đầu năm nay, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo bà Sherman, mô hình đã đưa Việt Nam đến vị thế hiện nay sẽ không đủ để đưa đất nước lên nhóm thu nhập cao. Bà chỉ ra 3 thách thức lớn bao gồm việc dân số trong độ tuổi lao động đã đạt đỉnh, tăng trưởng năng suất còn thấp, cùng với liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn còn lỏng lẻo.

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào ảnh: thụy miên

Để giải quyết những thách thức này, bà đề xuất các ưu tiên có tác động hỗ trợ lẫn nhau. Đó là tạo việc làm chất lượng hơn; kết nối thị trường, con người và vùng miền; chuyển hóa rủi ro khí hậu thành cơ hội tăng trưởng; và nâng cao năng lực thể chế. Theo bà, ưu tiên nào cũng là một cơ hội hợp tác với Vương quốc Anh.

"Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc chuyển đổi lớn lần thứ hai. Cuộc chuyển đổi thứ nhất đưa người lao động từ đồng ruộng vào nhà máy. Cuộc chuyển đổi thứ hai cần đưa doanh nghiệp tiến lên chuỗi giá trị, đưa người lao động đến với việc làm tốt hơn, và đưa Nhà nước từ vai trò điều hành sang vai trò kiến tạo", bà Sherman chia sẻ.