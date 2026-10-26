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    Vượt đường sắt bất chấp đèn đỏ, tài xế ô tô bị phạt 19 triệu đồng

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện 2 xe ô tô vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật. Mỗi tài xế bị phạt 19 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

    Ngày 26.10, Công an thành phố Đồng Nai thông tin Đội CSGT đường bộ số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai) vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2 tài xế vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật.

    Vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật, tài xế ô tô bị phạt 19 triệu đồng - Ảnh 1.

    Hình ảnh ô tô con vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật được camera giám sát ghi lại

    ẢNH: CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Cụ thể, thông qua hệ thống camera giám sát tại đường ngang Km1681+200, tuyến đường sắt Bắc - Nam, lực lượng CSGT phát hiện ô tô con biển số 60K-545.XX vượt đèn đỏ ngày 7.9 và ô tô tải biển số 60H-063.XX vượt đèn đỏ ngày 4.9.

    Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định tài xế lái ô tô con là N.T.H (40 tuổi), còn tài xế lái xe tải là Đ.V.T (53 tuổi, cùng ở thành phố Đồng Nai).

    Vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật, tài xế ô tô bị phạt 19 triệu đồng - Ảnh 2.

    Với hành vi vượt đèn đỏ, cả 2 tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng/người và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng

    ẢNH: CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "điều khiển xe ô tô tải vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng".

    Căn cứ khoản 9, điều 13, Nghị định số 81 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, mỗi tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

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