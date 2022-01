Vượt IU, Lisa (BlackPink) được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube toàn cầu

Theo dữ liệu thống kê của YouTube từ ngày 1.1.2021 đến ngày 31.12.2021, thành viên Lisa của BlackPink là nữ thần tượng Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

Lisa (BlackPink)

Trong một năm vừa qua, Lisa đã có những bước tiến vượt bậc trên con đường sự nghiệp. Đặc biệt, ngôi sao người Thái Lan đã có màn ra mắt solo đầu tiên sau 5 năm hoạt động tại Hàn Quốc. Đây được xem là lý do chính giúp tên tuổi của nữ thần tượng vươn lên hàng đầu Kpop.

Theo đó, vào tháng 9.2021, Lisa phát hành album đầu tay Lalisa với ca khúc chủ đề cùng tên và bài hát phụ Money. Ngay khi vừa ra mắt, MV Lalisa đã thu về 73,6 triệu lượt xem, phá kỷ lục của Taylor Swift và trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất của một nghệ sĩ solo trong 24 giờ đầu.

Tiếp đó, video biểu diễn Money chỉ mất 15 ngày để vượt mốc 100 triệu lượt xem, đạt 200 triệu lượt xem sau 38 ngày và 300 triệu lượt xem sau 66 ngày. Đây là video biểu diễn đầu tiên của Kpop đạt con số “khủng” trong thời gian ngắn nhất.

Không chỉ vậy, video luyện tập vũ đạo Money, ra mắt vào tháng 10 cũng đứng đầu bảng xếp hạng thịnh hành trên YouTube toàn cầu.

IU

Xếp ở vị trí thứ hai là “Em gái quốc dân” IU. Nối tiếp thành công trước đó, nữ ca sĩ tiếp tục có những hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong năm 2021.

Vào cuối tháng 1, IU cho ra mắt đĩa đơn Celebrity, album Lilac được phát hành 2 tháng sau đó. Như thường lệ, ca khúc mới của IU nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Lilac thành công “đánh chiếm” vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng album Gaon. Đồng thời, tất cả các bài hát trong album cũng vào top 30 bảng xếp hạng nhạc số của nền tảng này.

Đến khoảng cuối năm, IU phát phát hành thêm đĩa đơn kỹ thuật số Strawberry moon và album đặc biệt Pieces.

Bên cạnh đó, các bản hit cũ của IU cũng bắt đầu thịnh hành trở lại. Ca khúc My Sea của nữ ca sĩ được sử dụng trong chương trình sống còn Girls Planet 999, giúp bài hát trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Ngoài ra, IU cũng là nữ thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube khu vực Hàn Quốc.





Rosé (BlackPink)

Tương tự như người bạn chung nhóm Lisa, Rosé cũng có màn ra mắt solo thành công với album R vào đầu năm 2021.

Tại thời điểm đó, ca khúc chủ đề On the Ground đã lập kỷ lục MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu của một nghệ sĩ solo. On the Ground cũng đạt vị trí thứ 70 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành bài hát có thứ hạng cao nhất của một nữ ca sĩ solo Hàn Quốc tại Mỹ.

Bài hát cũng giành vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng Global 200 và Global Excl, trở thành ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc làm được như vậy trong lịch sử.

Jennie (BlackPink)

Mặc dù trong hơn 3 năm qua, Jennie không phát hành bất kỳ ca khúc mới nào kể từ Solo (2018) nhưng độ hot của nữ thần tượng vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Không ra sản phẩm mới nhưng trong năm vừa qua, MV Solo của thành viên BlackPink đã đạt thành tích 700 triệu lượt xem trên YouTube, giúp Jennie khẳng định danh hiệu nữ nghệ sĩ solo có MV được xem nhiều nhất Kpop.

Ngoài ra, bài hát này cũng cán mốc hơn 70 triệu lượt nghe trên nền tảng âm nhạc Spotify.

Những cái tên khác cũng có mặt trong danh sách này chính là trưởng nhóm SNSD Taeyeon (hạng 5), thành viên BlackPink Jisoo (hạng 6), Jeon Somi (hạng 7), Hwasa (hạng 8), HyunA (hạng 9), Chungha (hạng 10)...