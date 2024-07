Vượt mưa gió đến với đồng bào vùng cao Đakrông

Ngày 15.7, địa bàn H.Đakrông có mưa rất lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nhưng do có lời hẹn với bà con vùng cao này trước đó, nên từ 4 giờ sáng, đoàn công tác thiện nguyện của Báo Thanh Niên và ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt vẫn quyết tâm lên đường. Đến 6 giờ sáng, đoàn được Công an H.Đakrông dẫn đường, hướng thẳng xã Mò Ó (H.Đakrông). Do đi hơi sớm, nên khi chúng tôi đến địa điểm trao quà, thậm chí chưa thấy bà con nào. "Thà mình chờ bà con chứ đừng để bà con chờ mình, nhất là lúc mưa to gió lớn thế này", ni sư Tâm Nguyệt hoan hỉ nói với những người trong đoàn.



Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền) và trung tá Tạ Quang Dung (Trưởng công an H.Đakrông) tặng quà cho bà con NGUYỄN PHÚC

Nhưng nhờ đến sớm mà việc xuống hàng và chia ra từng suất được chuẩn bị chu đáo hơn. Ngoài 8 thành viên của đoàn thiện nguyện, Công an H.Đakrông còn huy động thêm 20 cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ cho công tác chuẩn bị, sắp xếp trao quà.

Từ khoảng 7 giờ 30, trời mưa càng to. Dường như mưa to chừng nào thì bà con đổ về địa điểm nhận quà đông chừng đó. Co ro trong bộ áo mưa tiện lợi, ông Hồ Nhâm (65 tuổi, trú xã Mò Ó) vẫn cười tươi và thật thà chia sẻ: "Ni sư và mọi người đi cả ngàn cây số để đến đây, thì chút mưa gió này có đáng kể gì. Chưa nói việc "chịu khó" đến thì còn… nhận được tiền, được quà nữa chứ!".

PV Thanh Niên (phải) và trung tá Tạ Quang Dung (Trưởng công an H.Đakrông) tặng quà cho người dân. THANH LỘC

Cơ hội gieo duyên lành

Cũng nhờ sự hoan hỉ của cả người cho và người nhận nên dù trong điều kiện thời tiết bất lợi, việc trao quà vẫn diễn ra chu đáo, vui vẻ. Chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, 300 phần quà dành cho trẻ em (trị giá 500.000 đồng/suất, gồm 200.000 đồng tiền mặt, cặp sách, sữa, bánh kẹo...) và 200 phần quà cho người già, người khuyết tật (trị giá 1 triệu đồng/suất, gồm 500.000 đồng tiền mặt, gạo, mì tôm, đường...) đã được trao tận tay những người có trong danh sách do địa phương cung cấp.

Tự tay tỉ mẩn phân chia quà, cúi đầu với bất kỳ người dân trước khi phát quà, vị ni sư đã ngót 70 tuổi đời lý giải: "Sư cảm ơn là bởi nhờ Báo Thanh Niên, nhờ Công an H.Đakrông sắp xếp, nhờ bà con đến đây thì sư mới có cơ hội gieo duyên lành. Những món quà này dù chưa nhiều nhưng là tấm lòng của nhà chùa, của quý phật tử trao gửi nhân dân ở miền đất còn nhiều khó khăn này".

Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt tặng quà cho người già ở xã Mò Ó (H.Đakrông) NGUYỄN PHÚC

Tiếp lời ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng công an H.Đakrông, cho biết H.Đakrông là một trong những huyện nghèo nhất nước, đời sống bà con còn rất nhiều khó khăn. "Là đơn vị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi rất vinh hạnh khi được chung tay cùng Báo Thanh Niên, ni sư Tâm Nguyệt thực hiện thêm công tác an sinh xã hội. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Công an H.Đakrông thể hiện vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng", trung tá Dung nói.

Khi những phần quà cuối cùng được phát xong thì cơn mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Đoàn thiện nguyện vẫn dùng dằng nửa ở nửa về vì lo bà con bị ướt cả người lẫn quà. Nhưng có ý kiến trấn an rằng bà con sẽ giữ gìn kỹ lưỡng món quà đến rất kịp lúc. Nhất là nơi vùng cao gian khó này, những ngày mưa gió mà có gạo, có mì ăn liền, có mắm, có đường, lại còn có tiền mặt để mua thịt cá thì đấy là niềm hạnh phúc lớn...