Vượt qua định kiến, nam sinh chọn GDTX và chinh phục IELTS 8.5, SAT top 1% thế giới

Nhớ lại khoảng 3 năm trước, Trần Đắc Thiện kể khi viết nguyện vọng vào lớp 10, em khiến GVCN tức giận khi đặt Giáo dục thường xuyên (GDTX) ở vị trí đầu tiên vì thầy nghĩ em đang đùa giỡn, không nghiêm túc. Là học sinh có học lực tốt, từng đạt giải Ba học sinh giỏi hóa lớp 9 cấp TP, lựa chọn của Thiện khiến nhiều người bất ngờ.

Khi chọn học GDTX, Thiện hiểu rằng lựa chọn này đi ngược với suy nghĩ thông thường và chuẩn bị tâm lý cho những ánh nhìn "lạ" từ mọi người.

Thiện cho biết trong suốt 3 năm ấy, Thiện luôn tự nhắc phải cố gắng hết sức và thật kỷ luật, bởi nếu buông lỏng, hành trình ấy hoàn toàn có thể đi theo một hướng khác.

3 năm qua, Thiện chỉ học tại Trung tâm GDNN-GDTX Thủ Đức buổi sáng. Thời gian còn lại, Thiện dành để học IELTS, ôn tiếng Nhật, luyện thi SAT, chinh phục các cuộc thi học thuật khác và những mục tiêu riêng ẢNH: YẾN THI

3 năm qua, Thiện chỉ học tại Trung tâm GDNN-GDTX Thủ Đức buổi sáng. Thời gian còn lại, Thiện dành để học IELTS, ôn tiếng Nhật, luyện thi SAT, chinh phục các cuộc thi học thuật khác và những mục tiêu riêng.

Với nền tảng tiếng Anh đã có từ trước, Thiện mất khoảng 1 năm rưỡi để chinh phục IELTS 8.5. Với kỳ thi SAT, em dành khoảng 7 tháng, dù đã có IELTS 8.5 nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn bởi vốn từ ở mức C1, C2. Song so ng với IELTS, Thiện cũng học tiếng Nhật từ con số 0 và sau khoảng 1 năm rưỡi đạt JLPT N3.