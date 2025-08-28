Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vượt qua Thái Lan, Việt Nam là lựa chọn số 1 cho du lịch biển ở khu vực

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
28/08/2025 12:31 GMT+7

Các kết quả khảo sát khác cũng phản ánh mối quan ngại sâu sắc hơn về triển vọng du lịch không mấy sáng sủa của Thái Lan.

Theo khảo sát mới nhất của báo Thái Lan Bangkok Post, Việt Nam đã vượt qua các quốc gia Đông Nam Á khác để trở thành lựa chọn số 1 cho kỳ nghỉ biển nhiệt đới thay thế Thái Lan vốn dĩ đã giữ vị trí này.

Bangkok Post ca ngợi Phú Quốc khi điểm đến biển nổi danh của Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến với những bãi biển thơ mộng của hòn đảo. Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, lượng khách đến Thái Lan giảm 7% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, hơn một phần tư số người trả lời trực tuyến (26,3%) đã chọn Việt Nam là điểm đến ưa thích của họ, xếp trên Philippines (18,9%), Indonesia (18,3%), Malaysia (12,7%), Campuchia (12,7%) và Singapore (11,1%).

Vượt qua Thái Lan, Việt Nam là lựa chọn số 1 cho du lịch biển ở khu vực - Ảnh 1.

Bãi biển đẹp ở Phú Quốc trên báo Thái Lan

ẢNH: TRIPADVISOR

Cuộc thăm dò, được thực hiện thông qua trang báo chính thức của Bangkok Post từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8, nêu bật những lo ngại rộng rãi hơn về triển vọng du lịch của Thái Lan. Trong số đó có những kết quả đáng chú ý sau:

Lừa đảo và đối xử bất công làm giảm hứng thú của du khách: Hơn 56% số người được hỏi cho biết các báo cáo về việc du khách bị lừa đảo hoặc đối xử bất công làm giảm hứng thú đến thăm Thái Lan của họ, so với 28% không đồng ý và 16% giữ thái độ trung lập.

Cơ sở hạ tầng: 59% tin rằng các vấn đề về đường sá, giao thông công cộng và các dịch vụ thiết yếu làm giảm sức hấp dẫn của Thái Lan.

Tác động hạn chế của luật cần sa: Hơn một nửa số người tham gia cho biết việc Thái Lan hợp pháp hóa cần sa không ảnh hưởng nhiều đến sự quan tâm của khách du lịch đến tham quan.

Khách du lịch đang rời xa Thái Lan: Gần 70% nhận thấy du khách ngày càng lựa chọn các điểm đến gần hơn thay vì Thái Lan.

Những điểm Thái Lan nên tập trung: An toàn và thực thi pháp luật được coi là ưu tiên hàng đầu (39,6%), tiếp theo là giao thông và cơ sở hạ tầng (23,6%), chiến dịch tiếp thị (22,9%) và phát triển các điểm tham quan độc đáo (13,9%).

Nhận thức của du khách về Thái Lan: Người được hỏi coi vương quốc này là một điểm đến giàu văn hóa, ẩm thực và lòng hiếu khách nồng hậu (46,3%), trong khi 26,1% đánh giá đây là điểm đến tiết kiệm và 27,6% nhấn mạnh sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài bãi biển và ẩm thực, đời sống về đêm của Thái Lan được đánh giá là khía cạnh hấp dẫn nhất (22,9%), vượt qua các di tích lịch sử (17,8%), cảnh quan thiên nhiên (15,9%) và nghệ thuật văn hóa (12,4%).

Tin liên quan

Thái Lan tặng 200.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài

Thái Lan tặng 200.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự kiến tặng vé máy bay nội địa hoàn toàn miễn phí cho 200.000 du khách nước ngoài để thúc đẩy du lịch trên toàn quốc trong ba tháng.

Khám phá thêm chủ đề

du lịch thái lan Bãi biển Việt Nam du lịch biển Việt Nam phú quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận