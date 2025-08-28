Vượt qua Thái Lan, Việt Nam là lựa chọn số 1 cho du lịch biển ở khu vực

Theo khảo sát mới nhất của báo Thái Lan Bangkok Post, Việt Nam đã vượt qua các quốc gia Đông Nam Á khác để trở thành lựa chọn số 1 cho kỳ nghỉ biển nhiệt đới thay thế Thái Lan vốn dĩ đã giữ vị trí này.

Bangkok Post ca ngợi Phú Quốc khi điểm đến biển nổi danh của Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến với những bãi biển thơ mộng của hòn đảo. Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, lượng khách đến Thái Lan giảm 7% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, hơn một phần tư số người trả lời trực tuyến (26,3%) đã chọn Việt Nam là điểm đến ưa thích của họ, xếp trên Philippines (18,9%), Indonesia (18,3%), Malaysia (12,7%), Campuchia (12,7%) và Singapore (11,1%).

Bãi biển đẹp ở Phú Quốc trên báo Thái Lan ẢNH: TRIPADVISOR

Cuộc thăm dò, được thực hiện thông qua trang báo chính thức của Bangkok Post từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8, nêu bật những lo ngại rộng rãi hơn về triển vọng du lịch của Thái Lan. Trong số đó có những kết quả đáng chú ý sau:

Lừa đảo và đối xử bất công làm giảm hứng thú của du khách: Hơn 56% số người được hỏi cho biết các báo cáo về việc du khách bị lừa đảo hoặc đối xử bất công làm giảm hứng thú đến thăm Thái Lan của họ, so với 28% không đồng ý và 16% giữ thái độ trung lập.

Cơ sở hạ tầng: 59% tin rằng các vấn đề về đường sá, giao thông công cộng và các dịch vụ thiết yếu làm giảm sức hấp dẫn của Thái Lan.

Tác động hạn chế của luật cần sa: Hơn một nửa số người tham gia cho biết việc Thái Lan hợp pháp hóa cần sa không ảnh hưởng nhiều đến sự quan tâm của khách du lịch đến tham quan.

Khách du lịch đang rời xa Thái Lan: Gần 70% nhận thấy du khách ngày càng lựa chọn các điểm đến gần hơn thay vì Thái Lan.

Những điểm Thái Lan nên tập trung: An toàn và thực thi pháp luật được coi là ưu tiên hàng đầu (39,6%), tiếp theo là giao thông và cơ sở hạ tầng (23,6%), chiến dịch tiếp thị (22,9%) và phát triển các điểm tham quan độc đáo (13,9%).

Nhận thức của du khách về Thái Lan: Người được hỏi coi vương quốc này là một điểm đến giàu văn hóa, ẩm thực và lòng hiếu khách nồng hậu (46,3%), trong khi 26,1% đánh giá đây là điểm đến tiết kiệm và 27,6% nhấn mạnh sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài bãi biển và ẩm thực, đời sống về đêm của Thái Lan được đánh giá là khía cạnh hấp dẫn nhất (22,9%), vượt qua các di tích lịch sử (17,8%), cảnh quan thiên nhiên (15,9%) và nghệ thuật văn hóa (12,4%).