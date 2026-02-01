Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vượt sóng lớn đưa người dân hôn mê từ đặc khu Cù Lao Chàm vào cấp cứu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/02/2026 19:00 GMT+7

Bệnh nhân hôn mê sâu và diễn biến phức tạp, các chiến sĩ Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (thuộc Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng) đã kịp thời điều động phương tiện, vượt sóng lớn đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.

Chiều 1.2, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Đức Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (đóng tại xã Tân Hiệp, TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa huy động lực lượng, phương tiện vượt sóng lớn đưa 1 người dân bị hôn mê sâu vào đất liền cấp cứu an toàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 55 phút chiều 1.2, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm nhận được tin báo khẩn từ Trạm y tế xã Tân Hiệp về việc vừa tiếp nhận bệnh nhân Võ Phúc Thành (47 tuổi, ở thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp) trong tình trạng hôn mê sâu, nguyên nhân chưa rõ.

Vượt sóng lớn đưa người dân hôn mê từ đặc khu Cù Lao Chàm vào cấp cứu- Ảnh 1.

Bệnh nhân Võ Phúc Thành được đưa xuống ca nô để chở vào đất liền cấp cứu

ẢNH: ĐỨC THÀNH

Dù đã được các y bác sĩ tại trạm sơ cứu ban đầu, song tình trạng của bệnh nhân chuyển biến xấu rất nhanh, vượt quá khả năng điều trị tại đảo.

Trước tình thế tính mạng người dân bị đe dọa từng phút, yêu cầu chuyển viện vào đất liền để can thiệp chuyên sâu trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cù Lao Chàm lập tức kích hoạt phương án cứu hộ khẩn cấp. Một ca nô chuyên dụng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng lên đường.

Quá trình vận chuyển diễn ra trong điều kiện thời tiết trên biển phức tạp khi gió to, sóng lớn. Tuy nhiên, tổ công tác đã nỗ lực điều khiển phương tiện vượt sóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đi cùng trên ca nô có bác sĩ của Trạm y tế xã Tân Hiệp trực tiếp theo dõi chỉ số sinh tồn và hỗ trợ y tế liên tục cho bệnh nhân.

Theo trung tá Nguyễn Đức Thành, lúc 17 giờ 30 phút, ca nô đưa bệnh nhân vào đến bến Cửa Đại an toàn. Bệnh nhân Võ Phúc Thành nhanh chóng được bàn giao cho xe cấp cứu 115 chở đến Bệnh viện đa khoa Hội An để tiếp tục điều trị chuyên khoa.

Tin liên quan

Vượt sóng lớn đưa 3 người dân ở đặc khu Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu

Vượt sóng lớn đưa 3 người dân ở đặc khu Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã huy động ca nô, vượt sóng lớn đưa 3 người dân ở đặc khu Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu an toàn.

Ứng cứu 2 người xuất huyết tiêu hóa bị cô lập ở Cù Lao Chàm do biển động

Cứu hộ thành công tàu cá cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển Cù Lao Chàm

Khám phá thêm chủ đề

Cù Lao Chàm Đặc khu đặc khu Cù Lao Chàm hôn mê sâu vượt sóng lớn cấp cứu trên đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận