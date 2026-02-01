Vượt sóng lớn đưa người dân hôn mê từ đặc khu Cù Lao Chàm vào cấp cứu

Chiều 1.2, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Đức Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (đóng tại xã Tân Hiệp, TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa huy động lực lượng, phương tiện vượt sóng lớn đưa 1 người dân bị hôn mê sâu vào đất liền cấp cứu an toàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 55 phút chiều 1.2, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm nhận được tin báo khẩn từ Trạm y tế xã Tân Hiệp về việc vừa tiếp nhận bệnh nhân Võ Phúc Thành (47 tuổi, ở thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp) trong tình trạng hôn mê sâu, nguyên nhân chưa rõ.

Bệnh nhân Võ Phúc Thành được đưa xuống ca nô để chở vào đất liền cấp cứu ẢNH: ĐỨC THÀNH

Dù đã được các y bác sĩ tại trạm sơ cứu ban đầu, song tình trạng của bệnh nhân chuyển biến xấu rất nhanh, vượt quá khả năng điều trị tại đảo.

Trước tình thế tính mạng người dân bị đe dọa từng phút, yêu cầu chuyển viện vào đất liền để can thiệp chuyên sâu trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cù Lao Chàm lập tức kích hoạt phương án cứu hộ khẩn cấp. Một ca nô chuyên dụng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng lên đường.

Quá trình vận chuyển diễn ra trong điều kiện thời tiết trên biển phức tạp khi gió to, sóng lớn. Tuy nhiên, tổ công tác đã nỗ lực điều khiển phương tiện vượt sóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đi cùng trên ca nô có bác sĩ của Trạm y tế xã Tân Hiệp trực tiếp theo dõi chỉ số sinh tồn và hỗ trợ y tế liên tục cho bệnh nhân.

Theo trung tá Nguyễn Đức Thành, lúc 17 giờ 30 phút, ca nô đưa bệnh nhân vào đến bến Cửa Đại an toàn. Bệnh nhân Võ Phúc Thành nhanh chóng được bàn giao cho xe cấp cứu 115 chở đến Bệnh viện đa khoa Hội An để tiếp tục điều trị chuyên khoa.