Vượt thách thức '2 giây' để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 27.3 , Hội nghị nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 do Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư và Đảng ủy T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhận định, từ năm 2026, báo chí sẽ phải dịch chuyển từ việc chỉ chạy theo thu hút sự chú ý (attention) sang hướng "intention" - tức là làm nội dung có mục đích, có chủ đích và phải trúng đích người dùng. Ông Lê Quốc Minh chỉ ra sự chú ý của con người hiện đã giảm xuống chỉ còn 2 giây.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sáng 27.3 ẢNH: TUẤN MINH

"Trong vòng 2 giây mà không tạo được sự thu hút, độc giả sẽ lướt sang nội dung khác. Đây là một thách thức vô cùng lớn, đặc biệt là trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", ông Lê Quốc Minh phát biểu.

Để giải quyết thách thức từ "văn hóa ngón tay cái" này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề xuất ứng dụng AI tóm tắt nội dung dài thành thông tin ngắn gọn, nhưng tuyệt đối không được bỏ qua các bài viết chuyên sâu vốn giúp luận giải cặn kẽ bản chất vấn đề.

Đặc biệt, ông Minh lưu ý đến nhóm độc giả trên 65 tuổi, những người có nguy cơ vấp phải tin giả cao gấp 6 lần giới trẻ trên không gian số. Theo đó, báo chí cần cung cấp các học liệu hiện đại như infographic, video, audio để tận dụng bản lĩnh của người cao tuổi, biến họ thành những "tuyên truyền viên tự giác".

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cùng chủ trì hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Cùng chung nhận định về cuộc chiến trên không gian mạng, đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, khẳng định toàn tòa soạn luôn quán triệt tinh thần: mỗi tác phẩm báo chí là một "vũ khí lý luận", mỗi nhà báo là một "chiến sĩ xung kích". Báo Quân đội nhân dân đặc biệt chú trọng tổ chức lực lượng "bút chiến" tinh nhuệ, kết hợp chặt chẽ giữa phóng viên nòng cốt với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để tạo ra chiều sâu lý luận.

Góp thêm kinh nghiệm thực tế, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh người làm báo hiện nay cần trang bị 2 "vũ khí" cốt lõi: làm chủ công nghệ số trong tác nghiệp và áp dụng nguyên tắc "10 chữ T" (thông tin, tập thể, thận trọng, tỉnh táo, thẳng thắn) làm cẩm nang để vững bản lĩnh, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu tham dự Hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đúc kết 3 thông điệp cốt lõi: phải lấy bản lĩnh chính trị làm "kim chỉ nam" điều khiển công nghệ, xem chuyển đổi số là mặt trận để sáng tạo nội dung và kiên trì phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" nhằm "xanh hóa" không gian mạng.