Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vượt thách thức '2 giây' để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tuấn Minh
Tuấn Minh
27/03/2026 15:49 GMT+7

Trước thách thức giới hạn chú ý chỉ dài "2 giây" trong kỷ nguyên số, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh báo chí phải nhanh chóng chuyển dịch sang làm nội dung "có mục đích" để giành lợi thế trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngày 27.3 , Hội nghị nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 do Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư và Đảng ủy T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhận định, từ năm 2026, báo chí sẽ phải dịch chuyển từ việc chỉ chạy theo thu hút sự chú ý (attention) sang hướng "intention" - tức là làm nội dung có mục đích, có chủ đích và phải trúng đích người dùng. Ông Lê Quốc Minh chỉ ra sự chú ý của con người hiện đã giảm xuống chỉ còn 2 giây.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sáng 27.3

ẢNH: TUẤN MINH

"Trong vòng 2 giây mà không tạo được sự thu hút, độc giả sẽ lướt sang nội dung khác. Đây là một thách thức vô cùng lớn, đặc biệt là trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", ông Lê Quốc Minh phát biểu.

Để giải quyết thách thức từ "văn hóa ngón tay cái" này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề xuất ứng dụng AI tóm tắt nội dung dài thành thông tin ngắn gọn, nhưng tuyệt đối không được bỏ qua các bài viết chuyên sâu vốn giúp luận giải cặn kẽ bản chất vấn đề.

Đặc biệt, ông Minh lưu ý đến nhóm độc giả trên 65 tuổi, những người có nguy cơ vấp phải tin giả cao gấp 6 lần giới trẻ trên không gian số. Theo đó, báo chí cần cung cấp các học liệu hiện đại như infographic, video, audio để tận dụng bản lĩnh của người cao tuổi, biến họ thành những "tuyên truyền viên tự giác".

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cùng chủ trì hội nghị

ẢNH: TUẤN MINH

Cùng chung nhận định về cuộc chiến trên không gian mạng, đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, khẳng định toàn tòa soạn luôn quán triệt tinh thần: mỗi tác phẩm báo chí là một "vũ khí lý luận", mỗi nhà báo là một "chiến sĩ xung kích". Báo Quân đội nhân dân đặc biệt chú trọng tổ chức lực lượng "bút chiến" tinh nhuệ, kết hợp chặt chẽ giữa phóng viên nòng cốt với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để tạo ra chiều sâu lý luận.

Góp thêm kinh nghiệm thực tế, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh người làm báo hiện nay cần trang bị 2 "vũ khí" cốt lõi: làm chủ công nghệ số trong tác nghiệp và áp dụng nguyên tắc "10 chữ T" (thông tin, tập thể, thận trọng, tỉnh táo, thẳng thắn) làm cẩm nang để vững bản lĩnh, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

ẢNH: TUẤN MINH

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đúc kết 3 thông điệp cốt lõi: phải lấy bản lĩnh chính trị làm "kim chỉ nam" điều khiển công nghệ, xem chuyển đổi số là mặt trận để sáng tạo nội dung và kiên trì phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" nhằm "xanh hóa" không gian mạng.

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quốc Minh Hội Nhà báo Việt Nam nền tảng tư tưởng của Đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận