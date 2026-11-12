Vượt Thái Lan, gạo Việt vững vị trí thứ 2 thế giới

Cập nhật mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) về thị trường lúa gạo dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị trí là nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới trong năm 2026 và cả năm 2027. Trong khi đó, tác động của El Nino sẽ khiến 2 cường quốc xuất khẩu gạo lớn là Ấn Độ và Thái Lan sụt giảm.

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên thị trường gạo xuất khẩu Ảnh: C.N

Trong báo cáo phát tháng 11, USDA dự báo lượng gạo xuất khẩu vượt mức 8 triệu tấn, đứng thứ 2 thế giới. Trong khi đó, đối thủ chính của Việt Nam là Thái Lan giảm 200.000 tấn, xuống 6,8 triệu tấn. Đáng chú ý, Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới sẽ giảm 500.000 tấn xuống 22,5 triệu tấn, tương đương 39% tổng nguồn cung thế giới.

Việt Nam tiếp tục vượt Thái Lan về lượng gạo xuất khẩu trong 9 tháng năm 2026 NGUỒN: TỔNG HỢP

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cũng đồng tình với nhận định trên nhờ hoạt động xuất khẩu thuận lợi, đặc biệt trong thời gian gần đây. Cụ thể, tính đến thời điểm cuối tháng 9, xuất khẩu gạo của Việt Nam đang nhiều hơn Thái Lan khoảng 1,4 triệu tấn. Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, tính đến hết tháng 9, nước này đã xuất khẩu gần 5 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt 2,9 tỉ USD. Trong khi đó, Bộ Công thương Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 9 đã xuất tới 6,4 triệu tấn, kim ngạch 3,1 tỉ USD. Đến cuối tháng 10, sản lượng gạo xuất khẩu lên tới 6,8 triệu tấn. Hiện tại, khách mua gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines tăng nhập khẩu để chuẩn bị ứng phó với sự thiếu hụt nguồn cung do El Nino, nên khả năng cao năm 2026 lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ vượt 8 triệu tấn.

Ngoài Philippines, nhiều nước đang tăng cường nhập khẩu gạo chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm và ứng phó El Nino. Nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng nên giá lúa gạo nội địa và xuất khẩu tăng khoảng 20% so với cuối tháng 10. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp cho biết, giá gạo nội địa đã tăng từ 11.000 đồng lên trên 13.000 đồng/kg. Trong khi đó, gạo xuất khẩu các loại tăng từ 50 - 70 USD lên 550 - 570 USD/tấn.