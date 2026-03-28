VWS diễn tập PCCC và cứu hộ cứu nạn quy mô lớn tại Đa Phước

Uyển Nhi
28/03/2026 11:41 GMT+7

VWS diễn tập PCCC quy mô lớn tại Khu liên hợp Đa Phước giúp nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn cháy nổ cho hệ thống xử lý rác TP.HCM.

Ngày 27.3, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, Công ty xử lý chất thải Việt Nam (VWS) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an TP.HCM) tổ chức diễn tập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ quy mô lớn, nhằm nâng cao khả năng ứng phó sự cố.

Nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố khẩn cấp

Buổi diễn tập được tổ chức tại khu vực văn phòng thuộc nhà điều hành của VWS, với sự tham gia của đông đảo lực lượng PCCC cơ sở gồm cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an TP.HCM) đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng như xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang và xe cứu thương để phối hợp triển khai tình huống giả định.

Tình huống cháy giả định tại khu văn phòng được xử lý khẩn trương, đúng quy trình

Đây là hoạt động huấn luyện định kỳ hằng năm, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp và nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cho lực lượng PCCC tại chỗ.

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ góp phần đảm bảo buổi diễn tập diễn ra an toàn, đúng kịch bản và đạt hiệu quả cao.

Lực lượng PCCC TP.HCM triển khai diễn tập chữa cháy tại Khu liên hợp Đa Phước

Theo anh Đỗ Minh Quang (Phòng An toàn lao động, và là thành viên Đội PCCC cơ sở của VWS), nhờ sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty, đội ngũ người lao động thường xuyên được trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn về PCCC. Những trải nghiệm từ các buổi huấn luyện không chỉ giúp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc mà còn có thể áp dụng hiệu quả trong đời sống hằng ngày.

Anh Quang cho biết, để buổi diễn tập diễn ra thành công trong thời gian ngắn, công tác chuẩn bị đã được thực hiện kỹ lưỡng từ trước đó. Các kế hoạch chi tiết được xây dựng, trang thiết bị được kiểm tra đầy đủ, từng thành viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng tổ như đội chữa cháy, đội cứu người, đội di chuyển tài sản…

Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn phối hợp lực lượng tại chỗ xử lý tình huống cháy giả định

VWS đầu tư mạnh cho hệ thống an toàn PCCC

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó tổng giám đốc VWS, nhấn mạnh hoạt động diễn tập PCCC và cứu hộ cứu nạn luôn được công ty duy trì định kỳ hằng năm, đặc biệt vào mùa khô - thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

"Hằng năm, công ty đều định kỳ tổ chức các buổi thực tập phương án PCCC và cứu hộ cứu nạn cho toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt là vào thời điểm mùa khô khi nguy cơ cháy nổ tăng cao. Mục đích cốt lõi của hoạt động này không chỉ là tuân thủ quy định của cơ quan chức năng mà còn nhằm rèn luyện cho anh em công nhân viên bản lĩnh bình tĩnh, không hốt hoảng khi có sự cố bất ngờ xảy ra", bà Phương cho hay.

Bà Phương nói thêm, việc trang bị kiến thức và kỹ năng cá nhân vô cùng quan trọng, bởi những kỹ năng này không chỉ phục vụ an toàn tại công ty mà còn giúp mỗi cá nhân biết cách tự bảo vệ mình và xử lý tình huống linh hoạt trong đời sống.

"Ban giám đốc VWS luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và sẵn sàng dành riêng một khoản ngân sách hằng năm để duy trì hoạt động này. Tùy theo diễn biến khắc nghiệt của thời tiết hoặc theo hướng dẫn, chỉ định kiểm tra của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, công ty có thể tăng cường số lần diễn tập để đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất", bà Phương nhấn mạnh.

Buổi diễn tập PCCC diễn ra an toàn, đảm bảo đúng kịch bản đề ra

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn cũng đánh giá tích cực về công tác chuẩn bị, tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp cũng như kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng PCCC tại chỗ, cho thấy hiệu quả từ quá trình huấn luyện bài bản trong nhiều năm qua.

VWS cho biết, công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn luôn được đặt ở vị trí ưu tiên nhằm bảo vệ an toàn tính mạng con người và tài sản. Mỗi năm, VWS luôn dành nguồn kinh phí lớn, lên đến hàng tỉ đồng cho các hoạt động đảm bảo an toàn, trong đó PCCC chiếm tỷ trọng đáng kể.

Công nhân và cán bộ VWS tham gia diễn tập cứu nạn cứu hộ tại Đa Phước

Ngoài các hệ thống thiết bị như máy móc chữa cháy, dụng cụ chuyên dụng được đầu tư, bảo trì thường xuyên, đặc biệt còn có mạng lưới trụ nước chữa cháy và các trạm bơm công suất lớn được lắp đặt bao phủ toàn bộ các phân khu trọng yếu tại khu liên hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành trong mọi tình huống.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo cháy sớm bằng cảm biến hồng ngoại cũng được tích hợp khắp nơi, giúp phát hiện nhiệt sớm những biến đổi nhiệt nhỏ nhất để kịp thời ngăn chặn rủi ro từ xa.

Xe chữa cháy, xe thang được huy động trong buổi diễn tập PCCC quy mô lớn

Sự đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng này đã biến Đa Phước thành một "pháo đài" an toàn, đảm bảo quy trình xử lý rác thải không bao giờ bị gián đoạn bởi sự cố cháy nổ, hỏa hoạn.

