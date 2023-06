WB nâng triển vọng tăng trưởng năm nay, cắt giảm mức dự báo năm 2024

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu được công bố ngày 6.6, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm 2023, cao hơn mức 1,7% được dự báo hồi tháng 1. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng 3,1% trong năm ngoái, theo Reuters.



Logo của Ngân hàng Thế giới tại một hội nghị ở Indonesia REUTERS

Triển vọng của năm nay được nâng lên khi các nền kinh tế hàng đầu chứng minh sức chống chịu tốt hơn dự đoán bất chấp chi phí vay tăng, theo WB.

Nước Mỹ có thêm 339.000 việc làm trong tháng 5, nhiều hơn so với dự báo, dù Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất tiêu chuẩn 10 lần trong 15 tháng qua. WB đã nâng mức tăng trưởng dự báo của Mỹ trong năm nay lên thành 1,1%, tuy còn yếu nhưng cao hơn nhiều so với dự báo 0,5% hồi tháng 1. Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 5,6% trong năm nay, cao hơn so với mức dự báo 4,5% hồi tháng 1.

Mặt khác, theo báo cáo được công bố nửa năm một lần này, mức tăng trưởng trong năm 2024 là 2,4%, yếu hơn so với dự báo 2,7% trong đánh giá hồi tháng 1. Nguyên nhân là do những tác động trễ của chính sách siết chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương và việc gia tăng điều kiện tín dụng, khiến đầu tư suy giảm.

WB cho rằng nền kinh tế thế giới có khả năng sẽ tăng trưởng chậm lại nhiều trong năm nay do tác động từ việc lãi suất tăng cao, lạm phát kéo dài, khủng hoảng ngân hàng, chiến sự tại Ukraine và đại dịch Covid-19.

Ông Indermit Gill, Trưởng kinh tế gia và đồng thời là Phó chủ tịch WB, gọi đây là báo cáo ảm đạm và dự báo tình trạng trì trệ đồng bộ của năm ngoái sẽ tiếp diễn trong năm nay.

Các nền kinh tế tiên tiến được dự báo sẽ tăng trưởng chỉ 0,7%, giảm mạnh so với 2,6% hồi năm 2022. Đó sẽ là một trong những mức tăng trưởng yếu nhất của nhóm này trong 5 thập niên qua.

Ông Gill nói 2/3 các nền kinh tế đang phát triển sẽ tăng trưởng thấp hơn so với năm 2022, tác động mạnh đến nỗ lực phục hồi sau đại dịch và giảm nghèo, tăng khủng hoảng nợ công.

"Đến cuối năm sau, 1/3 các nước đang phát triển sẽ không đạt mức thu nhập bình quân đầu người mà họ có vào cuối năm 2019", ông Gill dự báo.