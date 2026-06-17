Web lậu, sách lậu hoành hành: 'Khi kiện được thì má đã sưng'

Ngày 17.6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất bản.

Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

Sách lậu, file PDF trái phép vẫn là "nỗi đau" của ngành xuất bản

Góp ý cho dự thảo luật Xuất bản, nhiều đại biểu cho rằng nhiều năm qua, tình trạng in sách lậu, sách giả và phát tán file PDF trái phép trên mạng vẫn chưa được xử lý triệt để, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà xuất bản và tác giả. Nhiều vụ việc đã bị cơ quan công an khởi tố, tuy nhiên thực trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.

Ông Trần Đình Ba, Phó giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cho biết: Hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện rất nhiều trang chia sẻ sách, tài liệu không có bản quyền. Thậm chí, nhiều đơn vị còn thiết kế bìa sách giống hệt bản gốc, khiến người đọc khó phân biệt thật - giả.

Theo ông Ba, nếu không kiểm soát tốt các nội dung này, nguy cơ sai lệch về nội dung, lịch sử và các giá trị văn hóa là rất lớn. Đáng lo ngại hơn, nhiều trang web còn thu phí người dùng, cho phép người sáng tác hoặc dịch thuật tự đăng ký tài khoản để kiếm tiền trong khi nội dung không được thẩm định chất lượng và cũng không được quản lý về nghĩa vụ thuế.

Ông Trần Đình Ba cho rằng tình trạng sách lậu, sách giả và phát tán file PDF trái phép đang gây thiệt hại lớn cho ngành xuất bản ẢNH: UYỂN NHI

Theo các đại biểu, quy định hiện hành mới chỉ dừng ở mức xử lý các hành vi vi phạm quyền liên quan, chưa có chế tài cụ thể đối với các nền tảng số. Do đó, luật Xuất bản sửa đổi cần quy định rõ các điều kiện cấp phép hoạt động, yêu cầu về nền tảng kỹ thuật, công nghệ, nhân sự và công tác biên tập đối với các đơn vị cung cấp nội dung xuất bản trên môi trường số.

Bên cạnh đó, ngay trong môi trường học thuật, cơ quan giáo dục, việc sao chép, photo tài liệu một cách tự do cũng được đặt dấu hỏi về tính đúng đắn và cần phải quản lý để tôn trọng bản quyền.

Nhìn nhận về cơ chế bảo vệ hiện nay, các đại biểu xót xa dẫn chứng việc có công ty phải theo đuổi các vụ kiện tụng kéo dài đến mấy chục năm trời nhưng cuối cùng vẫn không thể xử lý hình sự được các đối tượng vi phạm: "Khi chúng tôi kiện được thì má đã sưng rồi", ông Ba nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất bản do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức ẢNH: UYỂN NHI

Điểm nghẽn văn hóa đọc: "Người Việt mua sách không bằng 1 bát phở"

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH đường sách TP.HCM, nhận định người Việt chi tiền mua sách trong 1 năm còn không bằng giá 1 bát phở.

Ông Lê Hoàng cho rằng nhiều người dân chưa hình thành được thói quen đọc sách. Trong khi đó, đây là thói quen cần được xây dựng từ môi trường gia đình và trường học ngay từ khi còn nhỏ.

Nhiều đại biểu cũng bày tỏ lo ngại khi trẻ em và thanh thiếu niên ngày càng bị chi phối bởi mạng xã hội và các thiết bị di động, dẫn đến việc xa rời sách. Vì vậy, việc phát triển văn hóa đọc cần bắt đầu từ nhà trường, thậm chí nghiên cứu đưa hoạt động đọc sách trở thành một nội dung học tập bắt buộc.

Các ý kiến tại hội nghị cũng đề xuất TP.HCM cần quan tâm hơn đến hệ thống thư viện cộng đồng trong các khu dân cư, khu đô thị mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận sách.

Kết thúc phần góp ý, các đại biểu thống nhất cho rằng luật Xuất bản sửa đổi cần có những quy định mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản quyền, kiểm soát hoạt động xuất bản trên môi trường số, đồng thời tạo cơ chế bảo vệ người làm công tác xuất bản.