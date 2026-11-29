"Căn bệnh này đã quay trở lại, và thế giới đang phải chứng kiến mức độ nghiêm trọng cũng như nguy cơ tử vong mà bệnh sởi có thể gây ra", bà Kate O'Brien, đứng đầu bộ phận vắc xin của WHO, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ).

Cảnh báo mới được đưa ra một tuần sau khi Mỹ mất vị thế là quốc gia đã loại trừ được bệnh sởi, khi tỷ lệ tiêm chủng sụt giảm khiến số ca mắc bệnh tại nước này tăng vọt. Đợt bùng phát tại Mỹ hiện nghiêm trọng nhất trong hơn 3 thập niên qua, với hơn 5.400 ca bệnh được ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Một phụ nữ được tiêm vắc xin sởi tại Guatemala ẢNH: AFP

Bà O'Brien lưu ý rằng tình hình tại Mỹ là lời nhắc nhở rõ ràng về việc những căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin có thể tái bùng phát nhanh chóng như thế nào khi tỷ lệ tiêm chủng sụt giảm. Tỷ lệ bao phủ vắc xin sởi liều thứ nhất trên toàn cầu vào năm 2025 vẫn duy trì ở mức 84%, tương đương với năm trước đó, thấp hơn mức 86% được ghi nhận vào năm 2019 (trước đại dịch Covid-19), theo WHO.

Bà O'Brien cho biết thêm kể từ năm 2000, việc tiêm vắc xin sởi ước tính đã cứu sống hơn 60 triệu người, con số cao hơn bất kỳ chương trình tiêm chủng cho trẻ em nào khác trong 50 năm qua. Theo các mô hình dự báo của WHO, năm ngoái có khoảng 9,8 triệu ca mắc sởi và 72.000 ca tử vong, mức thấp kỷ lục. Số ca nhiễm đã giảm đáng kể so với con số 37,8 triệu ca vào năm 2000.