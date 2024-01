WHO cảnh báo đáng lo về Covid-19

Ca nhiễm tại Đông Nam Á tăng

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của WHO, thế giới ghi nhận hơn 1,1 triệu ca mắc Covid-19 mới trong tháng qua, tăng 4% so với tháng kế trước. Trong khi đó, số ca tử vong mới trong cùng giai đoạn là 8.700, giảm 26%. Số liệu từ trang Worldometer cho thấy tính đến ngày 23.1, đã có tổng cộng 702,1 triệu ca mắc Covid-19 và 6,97 triệu ca tử vong.

Người dân tại thủ đô Jakarta (Indonesia) được tiêm vắc xin Covid-19 ngày 19.12.2023 Ảnh: AFP

WHO cảnh báo rằng con số được báo cáo không phản ánh tỷ lệ lây nhiễm thực tế, do việc xét nghiệm và báo cáo trên toàn cầu giảm xuống. Trong tháng qua, chỉ có 45% thành viên WHO báo cáo số ca nhiễm cho cơ quan này. WHO khuyến nghị nên diễn dịch xu hướng lây nhiễm hiện nay với sự cẩn trọng bởi nhiều nước đã thay đổi chiến lược xét nghiệm, khiến tổng số lần xét nghiệm giảm thấp và qua đó số ca được phát hiện giảm. Theo ước tính có được từ lượng vi rút trong mẫu giám sát nước thải, số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn từ 2 - 19 lần.

Trong tháng qua, trong khi hầu hết khu vực thuộc quản lý của WHO đều có số ca nhiễm mới giảm, hai vùng Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á lại ghi nhận mức gia tăng đáng kể với lần lượt là 77% và 379%. Về số ca tử vong mới, chỉ có vùng Đông Nam Á là tăng với 186 ca (tăng 564%). Khu vực Đông Nam Á theo phân chia khu vực của WHO gồm 11 nước là Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, CHDCND Triều Tiên, Đông Timor, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, và Thái Lan. Trong khi đó, khu vực Tây Thái Bình Dương gồm 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có VN. Những nước gần VN có số ca nhiễm tăng mạnh trong tháng qua là Singapore (174.643 ca), Malaysia (67.206 ca), Úc (41.965 ca) hay Brunei (16.648 ca).

Lưu ý tỷ lệ nhập viện

Mặc dù số ca nhiễm mới trên toàn cầu chỉ tăng nhẹ, WHO lưu ý đến số ca nhập viện và điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU). Chỉ khoảng 1/4 thành viên WHO cung cấp dữ liệu về số người nhập viện và được đưa vào ICU trong tháng qua, song xu hướng tại những nước đó cho thấy mức tăng lần lượt là 40% và 13%. Mặt khác, trong tuần cuối của năm 2023, biến thể JN.1 chiếm 65,5% số ca nhiễm, cao hơn so với mức 24,8% của tuần cách đó một tháng. JN.1 là hậu duệ của biến thể Omicron và được WHO xếp vào danh sách biến thể đáng quan tâm. Dựa trên những bằng chứng có được, WHO đánh giá tổng quát rằng JN.1 đặt ra nguy cơ thấp cho sức khỏe công cộng ở mức độ toàn cầu.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm đầu tuần ước tính JN.1 chiếm khoảng 85,7% số ca nhiễm tại Mỹ tính đến ngày 19.1, theo Reuters. CDC cho biết chưa có bằng chứng chứng tỏ biến thể JN.1 gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đó, đồng thời nhấn mạnh rằng các vắc xin hiện có vẫn giúp người dân gia tăng mức bảo vệ trước JN.1. Theo cơ quan y tế Mỹ, các ca bệnh nặng vì mắc Covid-19 đang trở nên ít xuất hiện hơn so với giai đoạn trước đó của đại dịch nhưng hiện nay vẫn còn hàng trăm người Mỹ mất mạng vì Covid-19 mỗi ngày. Giới chức y tế khuyến cáo người dân tiêm nhắc lại vắc xin để phòng bệnh nhưng tỷ lệ thực hiện được cho là ở mức thấp.