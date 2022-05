WHO: gần 15 triệu người chết liên quan Covid-19, cao gấp 3 lần báo cáo chính thức

Trong giai đoạn đó, chỉ có 5,4 triệu ca tử vong vì Covid-19 được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tức có thể khoảng 9,5 triệu ca tử vong khác đã không được ghi nhận, theo ước tính mới của cơ quan này, Financial Times đưa tin ngày 5.5.

WHO gọi 14,9 triệu ca tử vong này bằng khái niệm "số người chết vượt mức" (excess mortality). "Số người chết vượt mức được hiểu sự chênh lệch giữa số người chết đã được ghi nhận và số người chết theo ước tính nếu không có đại dịch (dựa trên số liệu của những năm trước)", Samira Asma, trợ lý tổng giám đốc WHO, cho biết.

Số người chết vượt mức bao gồm các ca tử vong liên quan đến Covid-19 một cách trực tiếp (do mắc bệnh) hoặc gián tiếp (do tác động của đại dịch đối với hệ thống y tế và xã hội), theo báo cáo của WHO. Các ca tử vong gián tiếp liên quan đến Covid-19 bao gồm các tình trạng sức khỏe khác mà bệnh nhân không thể được phòng ngừa và điều trị vì hệ thống y tế quá tải do đại dịch.

Con số này là đã trừ đi bất kỳ trường hợp tử vong nào có thể tránh được do những thay đổi về hành vi xã hội, chẳng hạn như ít ca tử vong do tai nạn xe hơn xuất phát từ việc các đô thị bị phong tỏa hoặc hạn chế đi lại.

Theo phương pháp được WHO sử dụng, số người chết vượt mức ước tính trong giai đoạn 24 tháng nói trên dao động từ 13,3 triệu đến 16,6 triệu.





"Những con số đáng buồn này không chỉ chỉ ra tác động của đại dịch mà còn cho thấy tất cả các quốc gia cần đầu tư vào các hệ thống y tế linh hoạt hơn để có thể duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu trong thời kỳ khủng hoảng, bao gồm hệ thống thông tin y tế mạnh mẽ hơn", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Ông William Msemburi, cán bộ kỹ thuật tại WHO, cho biết khoảng 57% số người chết vượt mức là ở nam giới và 82% là ở những người trên 60 tuổi. Ngoài ra, gần 70% số người chết vượt mức tập trung ở 10 quốc gia, bao gồm Mỹ, Ấn Độ và Nga.

Vào tháng 4, Bộ Y tế Ấn Độ đã phản đối ước tính của WHO về số người chết vượt mức tại nước này, cho rằng dữ liệu "đáng nghi vấn", theo một tuyên bố trên Twitter.

Ông Msemburi cho biết Ấn Độ đã báo cáo 481.000 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 tháng nói trên, nhưng cách tính của WHO cho thấy số liệu có thể cao gấp gần 10 lần báo cáo.