WHO khuyến nghị ưu tiên đầu tư cho nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học

Khảo sát về công tác sức khỏe trường học và nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân trong trường học tại 34 tỉnh, thành đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) và Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức, vừa công bố kết quả trong tháng 11.2026.

Trong đó, khảo sát đánh giá chính sách và thực tiễn triển khai công tác sức khỏe học đường tại 959 trường học; đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân tại hơn 8.000 trường học trên toàn quốc. Quá trình khảo sát cũng ghi nhận ý kiến của 284 học sinh.

Có 93,7% số trường tham gia khảo sát cho biết có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Với nhóm nội dung khảo sát về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong trường học tại các tỉnh, thành, kết quả thu được từ hơn 8.000 trường (tiểu học, THCS, THPT), có 86,1% trường đạt cả 3 mức cơ bản về nước uống, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân; hơn 92% trường đạt mức cơ bản trở lên ở từng dịch vụ: nước uống, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.

Hình ảnh một số công trình nước uống, nhà vệ sinh và điểm rửa tay trong trường học cần được nâng cấp ẢNH: TƯ LIỆU CỦA TRƯỜNG ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG

Về nước uống, 72,8% trường được khảo sát báo cáo nước uống đạt quy chuẩn an toàn quốc gia; 21,4% trường chưa từng kiểm tra chất lượng nước uống.

Nhóm khảo sát cho rằng, kết quả là đánh giá thực địa, không đại diện chung cho toàn quốc, nhưng với 21,4% trường chưa từng kiểm tra chất lượng nước nước, cần quy định xét nghiệm dựa trên nguy cơ, trước thực tế ghi nhận 6/262 mẫu nước uống lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính E.coli (2,3% trong tổng số mẫu). E. coli là vi khuẩn đường ruột, chỉ điểm về ô nhiễm.

Thiếu hụt kinh phí đảm bảo nước sạch, vệ sinh

Cũng theo kết khảo sát, về công trình vệ sinh, 25,1% trong trường phổ thông đạt đồng thời định mức học sinh/chỗ vệ sinh cho cả nữ và nam (tiêu chí đạt: nữ không quá 20 em/chỗ; nam không quá 30 em/chỗ).

46,1% trường báo cáo có mùi trong nhà vệ sinh học sinh; 8,2% trường báo cáo có chất thải chưa được làm sạch trong nhà vệ sinh.

94,3% trường ít nhất một điểm rửa tay có nước và xà phòng; 71,7% có nước và xà phòng ở tất cả điểm rửa tay. Dưới 1⁄2 số trường được khảo sát cho biết, có kinh phí đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành, bảo trì về nước sạch, vệ sinh trong trường học.

Khảo sát cũng nhận được ý kiến của học sinh về việc "ngại đi vệ sinh tại trường".

Đại diện nhóm chuyên gia của WHO khuyến nghị các địa phương cần ưu tiên đầu tư cho nước sạch, vệ sinh trong trường học dựa trên nhu cầu; bố trí kinh phí thường xuyên cho vận hành và bảo trì công trình nước sạch vệ sinh và hỗ trợ khắc phục tồn tại.