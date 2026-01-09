2 - 5% mẫu nước uống đóng chai, nước đá dùng liền không đạt chất lượng

Nước uống đóng chai, nước khoáng nhiễm vi sinh

Cả nước có trên 40.000 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên, các cơ sở tự công bố sản phẩm theo quy định. Việc giám sát mối nguy ô nhiễm hàng năm đối với nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền vẫn phát hiện mối nguy vi sinh vật như e.coli, colifroms, pseudomonas aeruginosa...

Hiện chưa có quy định cụ thể cho quy trình sản xuất nước uống đóng chai; chưa có danh mục các loại hóa chất sát khuẩn bình. Các giám sát xét nghiệm mẫu nước dùng để sản xuất và mẫu thành phẩm có tỷ lệ chưa đạt tiêu chuẩn từ 2 - 5%.

Tăng cường quản lý thực phẩm theo cấp độ nguy cơ ẢNH LIÊN CHÂU

Thông tin trên được ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết tại hội nghị tham vấn chính sách về luật An toàn thực phẩm sửa đổi, do Bộ Y tế tổ chức ngày 9.1.

Ông Thịnh đánh giá, hầu hết các cơ sở sản xuất nước đóng chai có quy mô nhỏ, sản xuất không liên tục, kiến thức về kỹ thuật sản xuất, nhận diện nguy cơ yếu, không mang tính chất đầu tư sản xuất, kinh doanh dài hạn. Chính vì vậy tiêu chuẩn an toàn về vi sinh vật có tính tuyệt đối hóa như hiện nay là rất khó khăn đối với cơ sở sản xuất.

Đáng lưu ý, do thời gian kiểm nghiệm các mẫu nước uống đóng chai và nước đá dùng liền thường mất 7 - 10 ngày, khi có kết quả, nhiều khi sản phẩm vi phạm chất lượng đã được các cơ sở sản xuất bán ra thị trường và người tiêu dùng đã sử dụng hết.

Tiền kiểm và hậu kiểm để kiểm soát chất lượng

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, cho biết, do lĩnh vực an toàn thực phẩm rộng, liên quan đến nhiều quy định của nhiều luật khác nhau nên một số quy định hướng dẫn luật An toàn thực phẩm chưa đồng bộ.

Ví dụ, chưa thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống (cụ thể là loại hình nhà hàng trong khách sạn, bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm).

Đồng thời, cần có thêm các quy định để thu hồi được nhanh chóng các sản phẩm vi phạm chất lượng; có tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng với một số loại nước đóng chai; quy định các nhóm thực phẩm nguy cơ cao để kiểm soát chất lượng chặt và chủ động. Như với sản phẩm nước ion kiềm, trên thị trường có rất nhiều loại nước uống đóng chai, nhưng chưa có quy định cụ thể cũng như định nghĩa về loại nước uống này.

Dự thảo luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, có 5 chính sách lớn, trong đó, tăng cường quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao, siết chặt quản lý từ sản xuất đến khi sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường; kết hợp tăng cường cả "tiền kiểm" và "hậu kiểm" các sản phẩm nguy cơ cao.

Phân quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở T.Ư và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND cấp tỉnh; quy định rõ trách nhiệm quản lý sản phẩm thực phẩm của các bộ, ngành, tránh chồng chéo khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Kiểm soát các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn trước khi lưu thông trên thị trường theo hướng dựa trên mức độ nguy cơ của từng loại sản phẩm thực phẩm. Phân loại sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn theo 3 nhóm nguy cơ: cao; trung bình và nguy cơ thấp. Trên cơ sở các nhóm nguy cơ, sẽ tăng cường quản lý tiền kiểm, hậu kiểm.

Kiểm soát các lô hàng thực phẩm khi nhập khẩu vào cửa khẩu Việt Nam dựa trên nguy cơ của từng loại sản phẩm. Thực tế cho thấy những sản phẩm thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra nhà nước như nguyên liệu sản xuất, sản phẩm đăng ký bản công bố… có tình trạng giả, không đảm bảo chất lượng.

Kiểm soát chặt các chất đưa vào sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm có khả năng sử dụng sai mục đích, dễ bị lạm dụng thành các chất nguy hại.