Thực phẩm giúp ngăn ngừa cảm cúm vào mùa đông

Khi hàng rào miễn dịch hoạt động cường độ cao, cơ thể cần được bổ sung dinh dưỡng phù hợp để duy trì sự ổn định. Bà Rohini Patil, tiến sĩ dinh dưỡng tại Ấn Độ, chia sẻ việc tăng cường miễn dịch thông qua chế độ ăn được xem là biện pháp đơn giản và hiệu quả.

Bà cho biết các tế bào miễn dịch cần được cung cấp đủ vitamin C, vitamin D, kẽm, chất chống oxy hóa, protein và chất béo tốt để hoạt động ổn định. Các dưỡng chất này góp phần sửa chữa tế bào và hỗ trợ kiểm soát viêm trong cơ thể.

Nghiên cứu của Frontiers in Nutrition nhấn mạnh vai trò của vi chất dinh dưỡng trong việc duy trì sức mạnh của hệ miễn dịch.

Thực phẩm quen thuộc vẫn là lựa chọn đáng tin cậy để bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh. Việc bổ sung thực phẩm đúng nhóm giúp cơ thể luôn sẵn sàng trước các bệnh theo mùa và hạn chế biểu hiện cảm cúm, theo tờ Hindustan Times.

Trái cây có múi

Trái cây có múi chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, hỗ trợ duy trì hoạt động của tế bào miễn dịch, đặc biệt là bạch cầu.

Trái cây có múi chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, hỗ trợ duy trì hoạt động của tế bào miễn dịch Ảnh: AI

Lượng vitamin C ổn định giúp cơ thể phản ứng nhanh trước các nhiễm trùng thường gặp vào mùa lạnh.

Cam, chanh và bưởi là những lựa chọn phù hợp cho việc tăng cường vitamin C trong khẩu phần hằng ngày.

Rau củ

Rau xanh và củ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin cần thiết cho cơ thể. Chất chống oxy hóa giúp kiểm soát tình trạng viêm kéo dài.

Khi viêm được hạn chế, hệ miễn dịch vận hành chính xác hơn và phản ứng hiệu quả hơn trước tác nhân gây bệnh.

Tỏi và nghệ

Tỏi và nghệ chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Những hợp chất này hỗ trợ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn có hại và giảm kích ứng trong cơ thể.

Cơ chế tác động kép của tỏi và nghệ mang lại hiệu quả bảo vệ mỗi ngày trong suốt mùa đông. Sự ổn định này giúp tăng cường khả năng chống lại các mầm bệnh theo mùa.

Thực phẩm lên men

Sữa chua và rau củ lên men cung cấp lượng lớn probiotic. Đây là nhóm lợi khuẩn quan trọng đối với đường ruột.

Đường ruột là nơi tập trung nhiều tế bào miễn dịch nên môi trường ruột cân bằng giúp cơ thể phản ứng nhanh và hiệu quả hơn trước nhiễm trùng.

Việc bổ sung thực phẩm lên men mỗi ngày giúp duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh và hỗ trợ miễn dịch từ bên trong.