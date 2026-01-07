Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Chính quyền 'phớt lờ' thực phẩm chức năng giả

Phan Hậu
Phan Hậu
07/01/2026 17:57 GMT+7

Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng giả rất khôn khéo, xây dựng quan hệ tốt với chính quyền địa phương, đến khi vi phạm thì được làm ngơ, phớt lờ coi đó là việc của cơ quan khác.

Đó là thực tế ông Cao Hưng Thái, Tổng Thư ký Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ ra.

Doanh nghiệp 'quan hệ tốt', chính quyền 'phớt lờ' cho thực phẩm chức năng giả- Ảnh 1.

Nhiều vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả bị công an triệt phá trong năm 2025

ẢNH: T.N

Ông Cao Hưng Thái nhấn mạnh, hàng giả nếu là thuốc giả, thực phẩm chức năng giả là mối nguy, đe dọa trực tiếp thậm chí có thể hủy hoại sức khỏe con người vì tác động của nó rất lâu dài, âm ỉ và rất khó đánh giá.

Theo ông Thái, phần lớn người tiêu dùng hiện nay chưa hiểu đúng về thực phẩm chức năng. Trước hết, người tiêu dùng phải hiểu đúng, thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Nó là thực phẩm được chế biến, bảo quản theo tiêu chuẩn, quy định của pháp luật nhưng người tiêu dùng chỉ nghe quảng cáo mà mua về dùng thì rất nguy hiểm.

Trong ngành sản xuất thực phẩm chức năng, doanh nghiệp tuân thủ quy định để làm đúng đã là rất khó còn việc xác định xem đó có phải là hàng giả hay không phải nhờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng, trong đó chính quyền địa phương có vai trò quan trọng.

Tuy nhiên khi chia sẻ về trải nghiệm trong ngành, ông Hưng cho rằng, thực tế một số doanh nghiệp rất khôn khéo, quan hệ tốt với chính quyền địa phương trước. Nhờ những mối quan hệ này đến khi doanh nghiệp có vi phạm thì chính quyền làm ngơ, phớt lờ coi đó là việc của cơ quan khác.

Bên cạnh đó, ông Cao Hưng Thái tiết lộ thông tin, ngành sản xuất thực phẩm chức năng hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp nhưng thành viên hiệp hội chỉ có hơn 200 doanh nghiệp tham gia.

"Chúng tôi tin các doanh nghiệp hội viên đều tuân thủ đúng quy định nhưng vừa qua cũng phải rà soát lại để xem có đơn vị nào vi phạm hay không khi nhiều vụ việc đang được điều tra, chưa công bố", ông Hưng nói.

Sau 6 tháng triển khai Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, các cơ quan chức năng đã xử lý gần 58.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 6.300 tỉ đồng, khởi tố 771 vụ án với 1.587 đối tượng, triệt phá nhiều ổ nhóm quy mô lớn.

