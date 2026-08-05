Wifi công cộng sẽ phủ khắp TP.HCM: Tiện lợi nhưng người dùng đừng quên điều này

Trong Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khu vực công cộng có wifi miễn phí tốc độ cao, phủ sóng 5G đạt 95% dân số và thí điểm sóng 6G tại các khu vực trọng điểm.

Wifi miễn phí tại đây khá tiện lợi

Đang học tập tại TP.HCM, Lê Chí Cường (25 tuổi, ngụ xã Yên Định, Thanh Hóa) cho biết anh thường xuyên đến đường sách Nguyễn Văn Bình để đọc sách và thư giãn. Theo Cường, việc triển khai wifi công cộng miễn phí tốc độ cao tại các không gian công cộng như đường sách hay phố đi bộ sẽ giúp học sinh, sinh viên và người có thu nhập thấp tiết kiệm chi phí sử dụng dữ liệu di động, đồng thời hỗ trợ tra cứu tài liệu, học trực tuyến, làm bài tập, họp nhóm.

"Wifi công cộng còn giúp khách du lịch dễ dàng sử dụng bản đồ, ứng dụng gọi xe hoặc tra cứu thông tin khi di chuyển, góp phần nâng cao trải nghiệm tại thành phố", Cường nói.

Truy cập internet tại đường sách dần thành nhu cầu phổ biến của bạn trẻ ẢNH: MAI CÁT

Vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phạm Thu Hoài, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một (TP.HCM), cho biết wifi miễn phí tại đây khá tiện lợi, giúp người trẻ và du khách dễ dàng truy cập mạng xã hội, tra cứu thông tin hoặc liên lạc khi cần, dù tốc độ kết nối hiện chưa cao.

Thường xuyên đi tàu metro và thỉnh thoảng sử dụng wifi miễn phí tại nhà ga, Trần Minh Thiện (26 tuổi, ngụ P.Sài Gòn, TP.HCM) cho biết người dùng chỉ cần chọn mạng, không cần đăng ký tài khoản nên khá tiện lợi. Wifi công cộng giúp tiết kiệm chi phí liên lạc, hỗ trợ người dân và tài xế công nghệ thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển, tìm kiếm thông tin giao thông, du lịch hay làm việc trực tuyến.

Cẩn trọng để tránh lộ thông tin cá nhân

Dù đánh giá cao sự tiện lợi, cả ba bạn trẻ đều cho biết luôn thận trọng khi sử dụng wifi công cộng.

Theo Cường, khi hệ thống yêu cầu nhập thông tin để truy cập mạng, anh thường điền tên, email hoặc số điện thoại "không đúng" vì hầu hết không cần xác thực. "Việc này hạn chế nguy cơ bị lộ thông tin và nhận các tin nhắn quảng cáo gây phiền toái", Cường chia sẻ.

TP.HCM đặt mục tiêu 100% khu vực công cộng có wifi miễn phí tốc độ cao vào năm 2030 ẢNH: MAI CÁT

Hoài cho biết trước khi kết nối, cô kiểm tra kỹ tên mạng, đường dẫn và trang đăng nhập. Theo nữ sinh, người dùng không nên nhập dữ liệu cá nhân vào các đường link lạ. "Nếu gặp trang web yêu cầu cung cấp thông tin nhưng có dấu hiệu bất thường hoặc không đáng tin cậy, tốt nhất nên thoát ra ngay và không điền bất kỳ thông tin nào", Hoài nói.

Trong khi đó, Thiện cho biết anh chỉ sử dụng những mạng wifi uy tín và vẫn ưu tiên dùng mạng di động thay vì wifi công cộng để hạn chế rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân.

Dùng wifi công cộng sao cho an toàn, tránh bị lừa đảo?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, cho rằng wifi công cộng đang trở thành một hạ tầng thiết yếu của đô thị thông minh, giúp người dân dễ dàng truy cập internet để học tập, làm việc, tra cứu thông tin hay sử dụng các dịch vụ số. Đặc biệt, tại các công viên, nhà ga, bệnh viện hay khu vui chơi, wifi miễn phí góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách.

Tuy nhiên, theo ông Quốc Anh, nếu người dùng kết nối vào các điểm phát wifi giả mạo hoặc mạng không được bảo mật tốt, kẻ xấu có thể lợi dụng để đánh cắp thông tin đăng nhập, theo dõi dữ liệu truyền tải hoặc cài mã độc lên thiết bị nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo.

"Do đó, việc phát triển wifi công cộng cần song hành với các giải pháp bảo mật và nâng cao nhận thức của người dùng", ông Quốc Anh nói.

Hạn chế đăng nhập vào tài khoản quan trọng trên wifi công cộng khi không cần thiết để tránh rủi ro

ẢNH: MAI CÁT

Theo ông Quốc Anh, người dân có thể sử dụng wifi công cộng an toàn nếu kết nối đúng mạng do đơn vị quản lý cung cấp, tránh các điểm phát không rõ nguồn gốc hoặc có tên tương tự nhằm đánh lừa người dùng; hạn chế thực hiện giao dịch tài chính hoặc đăng nhập các tài khoản quan trọng khi không cần thiết; bật xác thực hai yếu tố; thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phần mềm bảo mật; chỉ truy cập các website có giao thức HTTPS; tắt chế độ tự động kết nối wifi.

"Điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức cảnh giác. Người dùng không nên nhấp vào các đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh được nguồn gốc, bởi phần lớn các vụ lừa đảo hiện nay đều khai thác sự chủ quan của người dùng hơn là tấn công vào công nghệ", ông Quốc Anh nói.

Đồng quan điểm, GS.TS. Nguyễn Trường Thịnh, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế, kiêm Viện trưởng Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác, ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng wifi công cộng tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thông tin do tin tặc có thể tạo điểm phát wifi giả, thu thập dữ liệu đăng nhập, lấy cắp thông tin cá nhân hoặc can thiệp vào quá trình trao đổi dữ liệu.

Tuy nhiên, theo ông Thịnh, không nên vì những rủi ro này mà phủ nhận hoàn toàn lợi ích của wifi công cộng. Nếu hệ thống được đầu tư bài bản, có cơ chế xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu, phân tách thiết bị truy cập, giám sát bất thường và thường xuyên cập nhật bảo mật thì mức độ an toàn hoàn toàn có thể được kiểm soát. Các đơn vị quản lý cũng cần công khai trên mạng chính thức và cảnh báo người dân về các điểm phát giả mạo.

Về phía người dùng, ông Thịnh khuyến cáo hạn chế đăng nhập ngân hàng, nhập thông tin thẻ hoặc xử lý tài liệu quan trọng trên wifi công cộng; kiểm tra đúng tên mạng; tắt chế độ tự động kết nối; ưu tiên sử dụng mạng di động khi cần giao dịch nhạy cảm.

"Không nên tin vào các trang yêu cầu cung cấp mật khẩu, thông tin định danh hoặc mã xác thực để được truy cập wifi miễn phí. Sau khi sử dụng, người dùng nên ngắt kết nối, chọn quên mạng và tắt chức năng chia sẻ tệp hoặc chia sẻ thiết bị", GS.TS. Thịnh nói.