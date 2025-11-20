Wild Rounds: SMASH 2025 gắn kết cộng đồng Tốc Chiến

Wild Rounds: SMASH 2025 được VNGGames phối hợp cùng Riot tổ chức với không gian ngoài trời rộng rãi, chuỗi hoạt động tương tác phong phú và bầu không khí sôi động.

Ngay từ khâu check-in, hàng dài người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi trong thời tiết nắng gắt nhưng vẫn giữ được tinh thần háo hức. Khâu điều phối được thực hiện khá nhanh chóng, giúp dòng người ra vào ổn định và hạn chế ùn ứ. Đa số người tham dự đều đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, đặc biệt là việc cung cấp đồ ăn, nước uống và cả áo mưa để hỗ trợ trong lúc chờ đợi.

Wild Rounds: SMASH 2025 đón hàng ngàn lượt tham quan mỗi ngày Ảnh: Tuấn Anh

Bên trong sự kiện, các khu vực trải nghiệm được đầu tư bài bản và mang màu sắc riêng: từ khu chơi minigame, khu thi đấu AAA ARAM hay tới các booth chụp hình. Mỗi hoạt động đều thu hút lượng lớn người chơi xếp hàng liên tục. Nhiều người nhận định loạt hoạt động bên lề đã tạo nên trải nghiệm “đúng chất lễ hội”, vừa giải trí giữa các trận đấu, vừa mang đến nhiều góc đẹp để chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Tại sân khấu chính, hệ thống âm thanh, ánh sáng được vận hành chuyên nghiệp, mang lại cảm giác không thua kém các giải đấu eSports quốc tế. Những màn giao hữu, thi đấu theo nhiều thể thức khác nhau giúp cho khán giả có cơ hội chứng kiến kỹ năng của tuyển thủ lẫn nhà sáng tạo nội dung.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Wild Rounds: SMASH 2025 là tinh thần gắn kết cộng đồng. Nhiều nhóm người chơi cho biết họ dễ dàng làm quen và trò chuyện với nhau dù chưa từng gặp mặt. Các cuộc trao đổi về chiến thuật, tướng tủ hay những pha xử lý trong trận diễn ra sôi nổi, thể hiện sự kết nối của cộng đồng Tốc Chiến khi có dịp gặp gỡ trực tiếp.

Bên cạnh đó, buổi giao lưu hỏi đáp cùng đội ngũ phát triển game cũng thu hút sự quan tâm lớn của người tham dự. Những chia sẻ liên quan đến định hướng phát triển, chất lượng cập nhật và kế hoạch dài hạn của Tốc Chiến giúp người chơi hiểu rõ hơn về tương lai của trò chơi.

Dù chỉ kéo dài ba ngày, sự kiện đã để lại cảm giác tiếc nuối cho nhiều người tham gia. Không ít fan thừa nhận họ rơi vào trạng thái “lụy Wild”, có cảm giác hụt hẫng khi sự kiện khép lại sau ba ngày hoạt động liên tục. Suốt thời gian diễn ra chương trình, người tham dự gần như hòa mình vào bầu không khí lễ hội với lịch trình dày đặc từ trưa đến tối. Khi trở về nhịp sống thường nhật, nhiều người cho biết họ “nhớ vibe sự kiện” và mong muốn được tham gia tiếp.

Bạn Huy Minh (22 tuổi, TP.HCM), có mặt đủ cả ba ngày, chia sẻ: “Ngày nào cũng vui, lúc nào cũng có thứ để làm: chơi minigame, săn quà, coi thi đấu… Tới tối chủ nhật về tự nhiên thấy hụt hẫng. Hy vọng những sự kiện sau tổ chức dài hơn”.

Tương tự, Lan Anh (28 tuổi) cho biết: “Lần đầu tham dự sự kiện lớn của Tốc Chiến, vui ngoài mong đợi. Kết thúc rồi mà vẫn thấy nhớ, kiểu như mất đi thói quen cuối tuần. Nếu có phần 2 là mình đi ngay”.

Chiếc cúp vinh danh nhà vô địch tại Wild Rounds: SMASH 2025 Ảnh: Tuấn Anh

Khép lại chương trình, phần lớn người tham dự đều đánh giá Wild Rounds: SMASH 2025 chính là một trong những hoạt động cộng đồng nổi bật nhất của Tốc Chiến trong năm. Đây không chỉ là nơi để theo dõi các trận thi đấu hấp dẫn, sự kiện còn là dịp để cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ đam mê và trải nghiệm những khoảnh khắc mà môi trường online khó có thể mang lại.

Với quy mô tổ chức ấn tượng và lượng người tham dự đông đảo, nhiều người hâm mộ kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng hơn trong tương lai, góp phần thúc đẩy đời sống tinh thần của game thủ tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.