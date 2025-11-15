Wild Rounds: SMASH 2025 khuấy động game thủ tham dự ngày đầu tiên

Sự kiện Wild Rounds: SMASH 2025 do Riot Games và VNGGames tổ chức tại TP.HCM hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa, giải trí và trò chơi điện tử độc đáo. Sự kiện này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của người hâm mộ Tốc Chiến.



Trước thời điểm khai mạc, chiến dịch quảng bá Wild Rounds: SMASH 2025 đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người dân thành phố. Hình ảnh của sự kiện xuất hiện dày đặc trên các màn hình LED OOH ở trung tâm TP.HCM, trong khi chuyến xe Wild Bus - phương tiện nhận diện đặc trưng của chương trình liên tục di chuyển qua các tuyến phố lớn như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi cho tới Phạm Ngũ Lão,...Thậm chí, Wild Bus đồng thời còn là địa điểm phát vé miễn phí, giúp người hâm mộ có cơ hội sở hữu vé tham dự theo hình thức ngẫu nhiên.

Bên cạnh đó, nhiều nhà sáng tạo nội dung và KOL nổi tiếng từ nhiều khu vực cũng tham gia hoạt động giao lưu, livestream mời fan đến sự kiện, góp phần tạo nên bầu không khí háo hức trước ngày khai mạc.

Sự kiện thu hút hàng ngàn người tham gia Ảnh: CTV

Ngay từ buổi trưa 13.11, hàng dài người hâm mộ đã có mặt tại công viên bờ sông Sài Gòn để check-in và tham gia các hoạt động mở cửa. BTC chuẩn bị hơn 300 phần quà dành cho những người đầu tiên đến sớm, giúp khu vực nhận quà và khu vực check-in trở nên nhộn nhịp ngay từ giờ đầu tiên.

Không gian sự kiện được bố trí thành nhiều khu vực mang chủ đề khác nhau như: booth hoạt động, khu thử thách kỹ năng, góc chụp ảnh và sân khấu thi đấu đặt sát mép sông. Dòng người liên tục đổ về khiến các booth luôn luôn trong tình trạng đông kín. Đáng chú ý, người hâm mộ Tốc Chiến còn có dịp đón chào sự xuất hiện của các tuyển thủ GAM Esports. Màn giao lưu bất ngờ này lập tức kéo đông người hâm mộ, khiến bầu không khí tại khu vực càng thêm sôi động và giàu năng lượng.

Levi có mặt tại sự kiện và giao lưu Tốc Chiến cùng người hâm mộ Ảnh: Tuấn Anh

Sự kiện còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều Influencer, nhà sáng tạo nội dung nổi bật đến từ 6 quốc gia gồm có Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (khu vực chủ nhà), tạo nên một bầu không khí tương tác gần gũi với người hâm mộ. Một số nhà sáng tạo nội dung còn chủ động rủ nhau phát thêm vé ngay tại hiện trường, giúp nhiều người đi dạo ven sông có cơ hội tham gia, dù không đăng ký trước.

Khi bước vào khung giờ thi đấu, khán giả tập trung quanh sân khấu chính để theo dõi các trận đối đầu. Mỗi pha xử lý kỹ thuật hay tình huống giao tranh tổng đều nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Với lợi thế không gian mở, gió sông và ánh sáng ban ngày tạo nên bối cảnh dễ chịu, giúp cho trải nghiệm xem thi đấu trực tiếp trở nên khác biệt so với không gian trong nhà truyền thống.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, sự kiện sẽ còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16.11 tại công viên bờ sông Sài Gòn, với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và thi đấu dành cho người chơi lẫn khán giả quan tâm.