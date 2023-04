Will tiết lộ cơ duyên lọt vào 'mắt xanh' của Ngô Thanh Vân

Ca sĩ Will cho rằng khoảnh khắc rực rỡ nhất của anh là lần cuối hát cùng nhóm 365 BTC

Ca sĩ Will tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, từng là thành viên của nhóm 365 đình đám một thời. Nhớ lại những năm tháng đầu sự nghiệp, chủ nhân hit Bống bống bang bang cho biết xuất phát điểm của mình là dancer dự bị cho các nhóm nhảy. Sau cánh gà sân khấu, Will có dịp được tận mắt xem các ca sĩ đình đám thời bấy giờ biểu diễn như Bảo Thy, Noo Phước Thịnh, Khổng Tú Quỳnh... "Những năm tháng đó cho tôi kinh nghiệm sân khấu quý giá, giúp tôi dạn dĩ hơn”, ca sĩ Will trải lòng.

Tiếp đó, Will kể về dịp tình cờ được lọt vào "mắt xanh" của Ngô Thanh Vân. Giọng ca Tận cùng nỗi nhớ cho hay: "Thời của tôi còn xài Yahoo Messenger, mọi người vẫn hay thay avatar (ảnh đại diện) liên tục, kiểu để thể hiện bản thân. Hôm đó bạn tôi rủ đi chụp hình miễn phí, hồi đó mình còn là sinh viên, làm gì có tiền chụp hình bằng máy cơ. Thế là tôi đi chụp hình để thay avatar, cũng để thể hiện với mọi người. Nhưng không ngờ hôm đó công ty của chị Vân tổ chức chụp hình để làm profile, xem ai có ngoại hình ổn sẽ chọn để casting sau. Tôi không biết gì cả cho đến khi được công ty của chị Vân gọi đến casting". Sau đó như đã biết, Will trở thành một trong những thành viên của nhóm nhạc 365.

Nam ca sĩ trải lòng về thời kỳ mất cân bằng khi nhóm 365 tan rã, phải bắt đầu sự nghiệp solo BTC

Khi được hỏi về khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp ca hát, Will gây bất ngờ khi cho biết đó là lúc nhóm 365 tan rã. Nam ca sĩ tâm sự: "Trong đêm diễn cuối cùng của 365, chúng tôi diễn như không còn ngày mai. Chưa bao giờ mình hăng máu, sôi sục sức trẻ cũng như rất nhiều động lực để diễn hết mình như thế. Khi còn hoạt động nhóm, chúng tôi từng diễn rất nhiều liveshow nhưng chỉ diễn một lúc đã mệt, nhưng ngày hôm đó không biết mệt. Chính tại thời khắc kết thúc đó, tôi lại cảm thấy thật huy hoàng và rực rỡ".

Sau khi chia tay nhóm 365 từ năm 2016, Will thừa nhận đến nay anh cũng chưa tìm được khoảnh khắc nào huy hoàng như thế. Anh tâm sự khoảng thời gian đầu, bản thân rơi vào trạng thái lạc lõng, trầm cảm vì chưa biết phải làm gì. "Ở Việt Nam, khoảng thời gian các nhóm nhạc tồn tại ngắn hơn so với một ca sĩ hát solo. Chúng tôi bị thói quen lệ thuộc vào nhau, thành ra khi kết thúc, chúng tôi rất khó để bắt đầu lại", nam ca sĩ nói.

Will cho biết không chỉ anh mà các thành viên 365 đều mang ơn Ngô Thanh Vân BTC

Bên cạnh đó, Will kể khi anh chuẩn bị cho sự nghiệp solo còn nhận về ánh nhìn nghi ngại của một số người, cho rằng "chắc Will không làm được gì đâu". Nam ca sĩ tâm sự khi nghe được những lời đó, anh rất buồn nhưng vẫn cố lấy động lực để không bỏ cuộc. Giọng ca sinh năm 1989 kể thêm: "Khi đó tôi ra mắt hai ca khúc cùng lúc là Nơi ta chờ em và Em chưa 18. Cả hai bài đều nằm trong top 10 bảng xếp hạng của tuần và tháng. Tôi còn nhớ buổi tối hôm đó khi mở mạng lên coi, tôi run đến rớt nước mắt".

Khi được hỏi về người có ảnh hưởng đến sự nghiệp và con đường âm nhạc, Will liền nhắc về Ngô Thanh Vân. Anh bày tỏ: "Chắc có lẽ 10 năm hay 20 năm sau, không chỉ Will mà cả các thành viên 365 đều gửi lời cám ơn đến chị Vân. Nếu không có chị Vân thì sẽ không có 365 cũng như Will ngày hôm nay".