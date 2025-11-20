Windows 11 hồi sinh tính năng theo dõi lịch trình từ taskbar

Theo Neowin, Windows 11 đã bước sang tuổi thứ 5, nhưng những tranh cãi về sự thiếu hụt tính năng so với 'người tiền nhiệm' Windows 10 vẫn chưa bao giờ dứt. Một trong những thiếu sót lớn nhất của dân văn phòng chính là việc Microsoft đã loại bỏ khả năng xem lịch trình và sự kiện nhanh khi nhấn vào đồng hồ trên thanh taskbar. Thay vào đó, người dùng chỉ nhận được một tờ lịch... để xem ngày tháng đơn thuần.

Giờ đây, Microsoft cuối cùng cũng thừa nhận thiếu sót và quyết định hồi sinh tính năng xem lịch trình (Agenda) ngay trên thanh taskbar của Windows 11.

Tại sự kiện công nghệ Ignite 2025 vừa diễn ra, bên cạnh cơn bão tin tức về AI (trí tuệ nhân tạo), Microsoft đã lặng lẽ công bố một bản cập nhật nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn về trải nghiệm người dùng (UX). Cụ thể, vào tháng tới, Calendar Flyout trên Windows 11 sẽ được 'đại tu'.

Tính năng Agenda View (xem lịch trình) sẽ chính thức quay trở lại. Người dùng có thể xem nhanh danh sách các cuộc họp và sự kiện sắp tới trong ngày mà không cần mở ứng dụng Outlook. Ngoài ra, Microsoft cũng tích hợp thêm các nút bấm nhanh để tham gia cuộc họp trực tuyến hoặc gọi trợ lý ảo Microsoft 365 Copilot.

Xem nhanh lịch trình từ thanh taskbar trên Windows 11 ẢNH: NEOWIN

Tuy nhiên, dựa trên hình ảnh rò rỉ, có vẻ như Microsoft vẫn chưa trang bị nút tạo sự kiện nhanh trực tiếp từ thanh taskbar - một tính năng mà người dùng Windows 10 từng yêu thích.

Động thái này được cho là nỗ lực muộn màng của Microsoft nhằm xoa dịu làn sóng người dùng Windows 10 đang buộc phải nâng cấp lên Windows 11 do chính sách ngừng hỗ trợ.

Trong suốt thời gian qua, việc thiếu vắng các tiện ích nhỏ như xem lịch nhanh đã khiến Windows 11 bị coi là một bước 'đi lùi' về mặt năng suất. Dù việc bổ sung Agenda View là tin vui, nhưng phải đợi đến 5 năm mới có được tính năng cơ bản này, trong khi hệ điều hành lại bị nhồi nhét quá nhiều AI và quảng cáo, vẫn khiến cộng đồng công nghệ thất vọng.