Windows chạy nhanh hơn 40% trên máy tính 8 GB RAM

Microsoft vừa công bố những nỗ lực mới nhằm tối ưu hóa hiệu suất của Windows trên các máy tính cá nhân trang bị RAM 8 GB. Theo công ty, mặc dù việc cải tiến RAM có thể mang lại hiệu quả trên Windows, nhưng điều đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu các ứng dụng phổ biến như Chrome không cải thiện khả năng sử dụng bộ nhớ.

Microsoft đang nỗ lực cứu những chiếc máy tính Windows chỉ có RAM 8 GB ẢNH: TẠO BỞI AI

Trước đây, máy tính với 8 GB RAM thường bị coi là không đủ cho nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, Microsoft khẳng định những thiết bị này sẽ trở lại và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Để thích ứng với thực tế mới, công ty đang thực hiện các bước đi nhằm tối ưu hóa Windows, giúp hệ điều hành hoạt động nhanh hơn và phản hồi tốt hơn thông qua việc sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn.

Pavan Davuluri, người đứng đầu nhóm Windows + Devices của Microsoft, cho biết công ty đang áp dụng công nghệ nén để tăng cường hiệu suất RAM cục bộ, giúp tiết kiệm bộ nhớ trong Windows, Edge và Microsoft 365. Theo Davuluri, cách làm này có thể giảm mức sử dụng bộ nhớ lên đến 900 MB, đồng thời cải thiện khả năng xử lý các tác vụ nền.

Chỉ mình Microsoft khó giải quyết bài toán RAM

Microsoft cũng đã cải thiện khả năng chuyển đổi giữa các ứng dụng, cho phép người dùng mở nhiều tab và ứng dụng mà không gặp phải tình trạng chậm trễ. Trong một thử nghiệm, Microsoft cho biết trải nghiệm mở 20 tab Edge cùng lúc với các ứng dụng văn phòng đã nhanh hơn 40% so với các phiên bản trước đó.

Microsoft đang cải thiện khả năng chuyển đổi các tab không sử dụng trong Edge sang chế độ ngủ nhanh hơn, giúp giảm thiểu việc sử dụng bộ nhớ ẢNH: MICROSOFT

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà Microsoft phải đối mặt là sự chậm trễ từ các nhà phát triển phần mềm khác. Nhiều ứng dụng hiện nay vẫn yêu cầu tối thiểu 8 GB RAM để hoạt động hiệu quả và một số trình duyệt như Google Chrome vẫn chưa có những cải tiến đáng kể trong việc tiết kiệm bộ nhớ.

Mặc dù một số trình duyệt như Firefox đã có những bước tiến trong việc giảm mức sử dụng CPU và bộ nhớ, nhưng nhiều ứng dụng vẫn tiếp tục "nhồi nhét" các tính năng mới, dẫn đến việc tiêu tốn nhiều RAM hơn. Nếu không có sự đồng lòng từ toàn bộ ngành công nghiệp máy tính trong việc tối ưu hóa hiệu suất cho một thế giới ngày càng khan hiếm RAM, những nỗ lực của Microsoft có thể trở nên vô ích.