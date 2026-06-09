World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là thách thức lớn đối với công tác y tế công cộng tại Mỹ, Canada và Mexico.

Với 48 đội tuyển tham dự và hơn 6,5 triệu khán giả dự kiến đến sân trong 39 ngày thi đấu, nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm cũng gia tăng đáng kể. Vì vậy, một hệ thống giám sát dịch bệnh đặc biệt đã được thiết lập để theo dõi các dấu hiệu bất thường tại các thành phố đăng cai.

Theo bà Rebecca Katz, Giám đốc chương trình giám sát y tế đặt tại Washington D.C., các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến nguy cơ từ bệnh sởi, Ebola và các loại virus do muỗi truyền như sốt xuất huyết hay chikungunya.

World Cup 2026 căng mình chống dịch bệnh: Từ Ebola đến giám sát virus qua mạng xã hội và nước thải

Để phát hiện sớm các nguy cơ, nhóm chuyên gia sẽ sử dụng nhiều công cụ hiện đại như theo dõi dữ liệu mạng xã hội và phân tích nước thải. Theo bà Katz, việc giám sát nước thải có thể phát hiện dấu hiệu xuất hiện bệnh sởi sớm hơn từ 5 đến 7 ngày trước khi bệnh nhân đầu tiên nhập viện.

Mỗi ngày trong thời gian diễn ra World Cup, các cơ quan y tế sẽ gửi báo cáo đến bệnh viện, nhà chức trách và FIFA nhằm cảnh báo những rủi ro mới phát sinh.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng đang theo dõi sát nguy cơ liên quan đến Ebola. Đầu tháng 6, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Mehmet Oz, cho biết Washington vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận với Kenya về việc xây dựng cơ sở cách ly Ebola dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm tại Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc Uganda.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải phản đối tại Kenya. Một tòa án nước này đã quyết định tạm đình chỉ dự án thêm 3 tuần và yêu cầu chính phủ công khai thỏa thuận với Mỹ.

Những động thái trên cho thấy công tác y tế đang được đặt ở mức ưu tiên cao trước thềm World Cup 2026. Với quy mô chưa từng có của giải đấu, cuộc chiến chống dịch phía sau hậu trường được xem là quan trọng không kém những màn tranh tài trên sân cỏ.

Nếu hệ thống giám sát mới hoạt động hiệu quả, các chuyên gia kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được áp dụng cho những sự kiện quốc tế lớn trong tương lai, bao gồm Olympic Los Angeles 2028.