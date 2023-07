World Cup nữ 2023 hấp dẫn qua những con số

9: Các thành phố tại Úc và New Zealand đăng cai World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 lần thứ 9 diễn ra từ ngày 20.7 đến ngày 20.8 với Úc và New Zealand là đồng chủ nhà của giải đấu. Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân ở các thành phố Brisbane, Adelaide, Melbourne, Perth và Sydney (Úc) và Dunedin, Auckland, Hamilton và Wellington (New Zealand).

Người hâm mộ chủ nhà Úc nóng lòng chờ đợi World Cup nữ 2023 AFP

8: Các đội ra mắt World Cup

Có 32 đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023, trong đó Haiti, Morocco, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Ireland, Việt Nam và Zambia là 8 đội lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Các đội đã được chia thành 8 bảng từ A đến H (mỗi bảng 4 đội).

4: Các quốc gia đã giành được chức vô địch World Cup nữ

Mỹ, Đức, Nhật Bản và Na Uy là những quốc gia vô địch World Cup nữ cho đến nay. Trong số đó, đội tuyển nữ Mỹ thành công nhất với 4 lần lên ngôi vô địch và cũng là ứng cử viên nặng ký giải đấu năm nay. Các ứng viên vô địch khác là Anh, Tây Ban Nha, Đức và Pháp. Đáng chú ý, đội tuyển Na Uy đã có thành tích ấn tượng tại vòng loại World Cup 2023, khi toàn thắng trong các trận đấu, ngoại trừ trận hòa trước Ba Lan.

Việt Nam là 1 trong 8 đội lần đầu góp mặt tại World Cup nữ NGỌC DƯƠNG

152 triệu USD: Số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử World Cup nữ

Số tiền thưởng 152 triệu USD cho giải đấu năm nay thể hiện một sự gia tăng đáng kể so với những năm trước (30 triệu USD vào năm 2019 và 15 triệu USD vào năm 2015), nhưng nó vẫn chỉ bằng 1/3 trong số 440 triệu USD được trao cho những người vô địch World Cup nam vào năm 2022. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết mục tiêu là đạt được mức lương ngang bằng giữa nam và nữ cho các kỳ World Cup 2026 và 2027, đồng thời kêu gọi các đài truyền hình và nhà tài trợ đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu đó.

30:000 USD: Số tiền tối thiểu mỗi cầu thủ sẽ nhận khi tham dự giải

Lần đầu tiên, FIFA đã quyết định rằng mỗi cầu thủ tại World Cup nữ sẽ được trả ít nhất 30.000 USD. Những cầu thủ của đội giành chức vô địch sẽ nhận được tiền thưởng tổng cộng 270.000 USD/người.

FIFA tăng thưởng đáng kể cho các cầu thủ dự World Cup nữ 2023 REUTERS





2 phút 56 giây: Độ dài của ca khúc "Do it again"

"Do it again" là tên bài hát chính thức của World Cup nữ 2023 được sáng tác theo âm hưởng alt-rock lạc quan, được viết bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ người New Zealand BENEE, và sẽ trình diễn cùng nhạc sĩ người Úc Mallrat.

20: Số áo của cầu thủ nữ có thứ hạng cao nhất trong FIFA

Sam Kerr, tiền đạo và là đội trưởng của đội Matildas (biệt danh đội tuyển nữ chủ nhà Úc), hiện đang được xếp hạng số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Kerr bắt đầu chơi cho đội tuyển quốc gia khi mới 15 tuổi và ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ kỹ năng và tốc độ của cô trên sân. Năm nay 29 tuổi, cầu thủ được đánh giá cao trước đây đã chơi ở 3 kỳ World Cup và đã ghi được 60 bàn thắng trong các giải đấu quốc tế, giúp cô trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Úc cho cả bóng đá nam và nữ.

Sam Kerr (phải) của đội chủ nhà Úc AFP

Những cầu thủ khác đáng chú ý bao gồm tiền đạo của Mỹ Alex Morgan, người đã dẫn dắt đội tuyển giành 3 chức vô địch (2 lần vô địch World Cup và một HCV Olympic). Các thành viên của đội Brazil là Marta và Debinha, cả hai đều là tiền vệ tấn công, Khadija "Bunny" Shaw (Jamaica), Ada Hegerberg (Na Uy) và Alexia Putellas (Tây Ban Nha) cũng là những cầu thủ đáng xem trên sân tại World Cup nữ năm nay.