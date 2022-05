WSJ: Mỹ cân nhắc đưa lính đặc nhiệm bảo vệ sứ quán tại Ukraine

Mỹ đã sớm dời các nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán ở Kyiv sang thành phố Lviv ở miền tây Ukraine khi Nga mở chiến dịch quân sự ngày 24.2. Tuy nhiên, sau khi chiến sự chuyển sang khu vực miền đông, đoàn ngoại giao Mỹ đã quay lại Kyiv vào ngày 8.5.

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 22.5, các quan chức quân sự và ngoại giao của Mỹ đang cân nhắc việc triển khai khoảng chục thành viên đặc nhiệm để bảo vệ an ninh cho ngoại giao đoàn, nhiệm vụ hiện do cơ quan an ninh của Bộ Ngoại giao đảm trách.

Bên cạnh đó, các quan chức cũng cân nhắc khôi phục đơn vị cảnh vệ thủy quân lục chiến Mỹ tại Kyiv, lực lượng bảo vệ an ninh cho các đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới.

Kế hoạch không giới hạn trong việc bảo vệ đại sứ quán. Theo nguồn tin của The Wall Street Journal, tùy vào tình hình, Mỹ cũng có thể gia tăng hiện diện quân sự tại Ukraine để giám sát việc phân phối số vũ khí đã viện trợ cho Ukraine và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn cho quân đội Ukraine.

Sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Ukraine sẽ đánh dấu sự leo thang so với cam kết ban đầu của Tổng thống Joe Biden rằng sẽ không đưa quân sang. Tuy nhiên, chính quyền cũng phải cân nhắc đến lo ngại khả năng nhân viên ngoại giao Mỹ bị tấn công và không có đủ lực lượng để đưa họ đi trong trường hợp giao tranh lại bùng phát tại Kyiv.

Kế hoạch này chưa được trình lên Tổng thống Joe Biden hay các quan chức hàng đầu như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết đang làm việc với Bộ Ngoại giao về những nhu cầu an ninh sau khi hoạt động tại đại sứ quán ở Kyiv khôi phục. Tuy nhiên, chưa có đề xuất cụ thể nào được bàn bạc tại cấp cao của bộ về khả năng đưa quân đội Mỹ quay lại Ukraine cho nhiệm vụ bảo vệ sứ quán hay mục đích nào khác.